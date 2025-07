Parcheggio di interscambio e piazzola per l’elisoccorso: Ventimiglia inaugura la nuova barriera autostradale (Foto e video)

23 nuove piste di esazione di ultima generazione per velocizzare la viabilità autostradale in ingresso e in uscita dall’Italia. Ventimiglia inaugura la nuova barriera autostradale e le opere accessorie annesse. Il taglio del nastro è avvenuto in mattinata alla presenza di autorità civili, militari, dell'Asl e delle associazioni del territorio, come la Croce Verde Intemelia e Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Numerose le nuove opere per migliorare il collegamento con la viabilità locale: un parcheggio di interscambio da 130 posti auto, una piazzola per l’atterraggio di emergenza dell’elisoccorso e la realizzazione di un nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche a protezione dell’abitato della frazione Peglia per ridurre il rischio idrogeologico. Sono le caratteristiche principali e alcune delle opere accessorie annesse più rilevanti riguardanti il completamento della nuova barriera di Ventimiglia, il principale varco autostradale tra Italia e Francia con un ruolo strategico per il traffico turistico e commerciale tra i due Paesi. "Con la cerimonia odierna vediamo concretizzarsi opere che seguiamo da quando ci siamo insediati" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia - "Si tratta di un lavoro proficuo, in stretta sinergia con Concessioni del Tirreno, non volto esclusivamente all’inaugurazione del nuovo casello ma anche di importanti opere di interesse pubblico che abbiamo fortemente sostenuto. Si tratta del frutto di una convenzione grazie alla quale, anche su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è lavorato per accelerare sui lavori, dando così ricadute positive per la Città di Ventimiglia. Siamo già al lavoro sulla progettazione della superstrada che collegherà il casello autostradale al centro città, passando per Peglia, soluzione concreta per aiutare Ventimiglia a risolvere i problemi del traffico, soprattutto il venerdì e nel periodo estivo".

L’intervento è stato completato da Concessioni del Tirreno dopo il subentro ad Autostrada dei Fiori nella gestione della tratta A10 Savona - Ventimiglia avvenuto nel giugno 2024, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro. "La realizzazione della nuova barriera di Ventimiglia, insieme a tutte le opere di completamento ad essa collegate, costituisce un intervento strategico di grande rilevanza per potenziare i collegamenti tra Italia e Francia e migliorare la fluidità del traffico lungo uno dei principali varchi autostradali transfrontalieri, fondamentale sia per i flussi commerciali sia per quelli turistici" - afferma Bernardo Magrì, amministratore delegato di Concessioni del Tirreno - "Tale intervento è stato possibile grazie alla sinergia tra il MIT, l’amministrazione comunale e la Concessionaria, un modello operativo che ha permesso di portare a termine un’opera complessa, rispettando i tempi e i costi previsti, un risultato importante, arricchito da servizi fondamentali per il territorio e gli utenti. Interventi concreti che dimostrano il nostro impegno per garantire un’infrastruttura sempre più funzionale e integrata nel contesto locale, al servizio di un nodo autostradale di rilevanza internazionale".

L’opera, completata in tre anni e mezzo mantenendo in esercizio la vecchia barriera per tutta la durata dei lavori, è stata realizzata in linea con il cronoprogramma condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel dettaglio, i principali lavori eseguiti hanno riguardato: la demolizione delle vecchie strutture della barriera e del casello con annessi fabbricati; la costruzione di una nuova barriera di esazione e di nuovi fabbricati, più sostenibili sotto il profilo dei consumi energetici, con l’attrezzaggio delle piste di esazione con impianti di ultima generazione; la riorganizzazione della viabilità di accesso all’autostrada, l’adeguamento di un tratto di via Freccero e la realizzazione di una nuova rotatoria; la razionalizzazione del sistema di esazione pedaggio accorpando su un’unica linea le piste/porte in precedenza distinte su due livelli (Confine di Stato e Ventimiglia); l’adeguamento della rampa di uscita dei veicoli provenienti da Savona per Ventimiglia con demolizione parziale e ricostruzione del viadotto Roja; la riqualificazione, sotto il profilo ambientale e paesaggistico del sito, tramite l’inserimento di piccole aree a verde; la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio per le sole auto (capienza:130 posti); la realizzazione di un nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti dal Rio Pedaigo a protezione della frazione Peglia per superare le storiche criticità idrauliche e la realizzazione di una piazzola per l’atterraggio di emergenza dell’elisoccorso.