Sanremo: sopralluogo al Pinqua della Pigna, Bucci e Scajola domani a Sanremo tra i cantieri della rigenerazione urbana

Domani alle 16, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola effettueranno un sopralluogo su alcuni dei cantieri che compongono il progetto Pinqua della Pigna di Sanremo. La visita prenderà avvio dall’ex convento dei Gesuiti di via Palazzo e proseguirà lungo gli interventi in corso nel centro storico di Sanremo, cuore del programma di rigenerazione urbana finanziato nell’ambito del Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

Ad accompagnare la delegazione regionale saranno l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella e l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini. Al sopralluogo parteciperà anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. L’iniziativa rappresenta un momento di verifica sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli obiettivi del progetto, definito come “un passaggio importante per il rilancio abitativo e sociale della Pigna”.

Sempre domani, il presidente della Regione interverrà alla conferenza stampa in programma alle 12, in occasione della quarta serata del Festival, dedicata alle cover. Nel corso dell’incontro verrà presentato il Premio 2026 (come da tradizione realizzato in filigrana di Campo Ligure) che domani sera sarà consegnato sul palco dal presidente Bucci all’artista vincitore. Saranno presenti anche gli assessori regionali Luca Lombardi e Marco Scajola.