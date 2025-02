Taggia, Progettiamo il futuro presenta un esposto sulle dimissioni di Jacopo Siffredi: "Serve chiarezza sulle pressioni subite"

La vicenda delle dimissioni di Jacopo Siffredi da consigliere comunale a Taggia si arricchisce di un nuovo capitolo. Il gruppo di opposizione Progettiamo il Futuro ha ufficialmente presentato un esposto contro ignoti alla Procura della Repubblica di Imperia, chiedendo che si faccia chiarezza su eventuali pressioni o condizionamenti che avrebbero portato il giovane consigliere a rinunciare al proprio incarico.

La denuncia fa riferimento all’articolo 338 del Codice penale, che punisce chiunque utilizzi violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico o dei suoi membri per impedirne o turbarne l’attività. Il gruppo Progettiamo il Futuro ha spiegato le motivazioni dietro questa iniziativa giudiziaria: "Crediamo che l'agire politico, anche nelle sedi istituzionali, debba essere sempre contraddistinto, anche in un'ottica di contrapposizione partitica, dalla libertà, dall'autonomia e dalla possibilità di esercitare il mandato dei cittadini con il solo fine di rispettare l'incarico ricevuto. Aver appreso che le dimissioni del consigliere comunale Siffredi Jacopo siano state provocate da una sua azione politica condizionata ed oggetto di pressioni che lo hanno costretto a lasciare il suo ruolo è un evento inaccettabile e che va combattuto senza se e senza ma. Per tali motivi abbiamo depositato una denuncia alla Procura della Repubblica di Imperia per il reato di cui all'art. 338 c.p., affinché accerti quali pressioni abbia subito il consigliere Siffredi, giovane e brillante amministratore che al momento è stato impedito di continuare il suo impegno pubblico. Tale scelta è anche per preservare l'autonomia e la libertà del Consiglio comunale di Taggia tutto. Deve essere garantito ai cittadini del Comune che i loro rappresentanti possano svolgere la propria attività secondo la legge e priva di condizionamenti interni ed esterni all'Ente".

Sulla questione è intervenuto il capogruppo Gabriele Cascino, che ha sottolineato come l'esposto sia stato presentato per tutelare l’integrità delle istituzioni: "Lo abbiamo fatto a tutela dell'ente. Sarà chi di dovere a darci le risposte. Qua mai nessuno ha denunciato le persone e mai lo faremo. Questo atto che abbiamo presentato è contro ignoti: la Procura indagherà sui responsabili. Lo abbiamo depositato perché qua non si può fare finta di niente. Pensare che un consigliere abbia ricevuto pressioni e condizionamenti porterà il dubbio ogni volta che voteremo all'interno del Consiglio: tutti si chiederanno se votano quello che pensano oppure no".

Parallelamente alla denuncia in Procura, Progettiamo il Futuro ha avanzato una mozione per l’istituzione di una commissione speciale che si occupi di indagare sulle reali motivazioni delle dimissioni di Siffredi. La proposta sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale e, se approvata, potrebbe portare a un’ulteriore indagine interna sull’accaduto.