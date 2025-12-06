Imperia e dintorni, un lungo weekend tra palcoscenici, luci di Natale, maratone e cultura

La provincia di Imperia si prepara a vivere tre giorni intensi, dal 6 all’8 dicembre, in cui il teatro, la magia del Natale, lo sport internazionale e la cultura letteraria si intrecciano in un mosaico di appuntamenti. È un fine settimana che porta con sé l’attesa dell’Immacolata e che trasforma borghi e città in palcoscenici diffusi, capaci di accogliere residenti e turisti con spettacoli, mercatini, luminarie, concerti e incontri.

Teatro e spettacoli: emozioni sul palco

Il sipario si apre sabato 6 dicembre con grandi nomi e storie coinvolgenti. A Imperia, il Teatro Cavour ospita Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese (ore 21.00), con un cast che porta sul palco la fragilità dei rapporti umani e la forza dei segreti. A Bordighera, il Teatro Giancarlo Golzi accoglie Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard (ore 21.00), con Francesco Pannofino e Paolo Sassanelli: un testo ironico e filosofico che ribalta la prospettiva dell’Amleto. La domenica, 7 dicembre, il teatro torna protagonista a Sanremo: al Teatro Ariston va in scena Amami da morire (ore 21.00), con Roberta Bruzzone in un viaggio crudo e struggente nei meandri di una relazione tossica. Nel cuore del centro storico, all’Oratorio di Santa Brigida, Francesco Mandelli porta Saliscendi (ore 18.00), spettacolo che ha ispirato la serie Netflix Baby Reindeer. Infine, lunedì 8 dicembre, il grande Federico Buffa chiude il trittico teatrale al Teatro Cavour di Imperia (ore 21.00) con Number 23, dedicato a Michael Jordan: un racconto che intreccia sport e vita, emozione e memoria.

Natale: mercatini, luminarie e villaggi incantati

La magia del Natale invade la provincia di Imperia con un calendario fittissimo che trasforma borghi e città in scenari da fiaba. Sabato 6 dicembre si parte da Imperia, dove sotto i portici di via Bonfante torna Presepiando… aspettando il Natale, mercatino artigianale con oggetti unici fatti a mano. Nel quartiere di Caramagna, i bambini sono protagonisti con merenda, esposizione di presepi artigianali, Santa Messa cantata e accensione dell’albero, seguita da un brindisi in piazza. A Sanremo sabato pomeriggio il programma prenderà il via alle 16.30 con l’intrattenimento di Gianni Rossi che accompagnerà il pubblico con musica e animazione in attesa del concerto Gospel Times, previsto per le 17. Sarà quindi possibile prendere parte ad un vero e proprio viaggio musicale tra le armonie del gospel, capace di scaldare l’atmosfera e preparare la piazza al momento più atteso: la magia dello spettacolo luminoso con l’illuminazione della piazza, l’accensione dell’albero e delle luminarie (ore 18 circa). Ma non è finita: alle 18.30, ecco la parata luminosa itinerante ‘Le Meduse’ che colorerà le vie del centro con figure brillanti e atmosfere oniriche. A Ventimiglia, il Chiostro di Sant’Agostino si trasforma in un villaggio natalizio con bancarelle di dolci tradizionali, vin brûlé, cioccolata calda, decorazioni artigianali e la casa di Babbo Natale, animato da cantastorie e truccabimbi. A Bordighera, il centro storico ospita mercatini di artigianato e dolci tipici, mentre a Santo Stefano al Mare il pomeriggio si accende con spettacoli, giochi di una volta, la Casa di Babbo Natale e il mercatino, fino all’accensione delle luminarie in piazza Scovazzi, ispirate alla Notte Stellata di Van Gogh. A Diano Marina, la Banda Musicale accompagna la sfilata itinerante e l’accensione delle luminarie in piazza Martiri della Libertà, mentre a Palazzo del Parco si illumina l’albero di Natale. A San Bartolomeo al Mare, il villaggio Aspettando Natale a San Bart propone mercatini, street food, luna park e la cassetta per imbucare le letterine a Babbo Natale, con accensione delle luminarie alle 17. A Cervo, dalle 17, Christmas Party nel Borgo con dj set, aperitivi all’aperto e attività per bambini. Nell’entroterra, a Cosio d’Arroscia, la terza edizione dei mercatini di Natale porta stand di artigianato e prodotti locali, giochi per bambini, degustazioni di tisane, vin brûlé e cioccolata calda, con la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnare le letterine. A Diano Castello, dalle 15 accensione delle luminarie e attività per famiglie, con gonfiabili, laboratori e cioccolata calda.

Domenica 7 dicembre la festa continua. A Sanremo, piazza Borea d’Olmo ospita il concerto della Family Band Gospel Choir (ore 17), mentre il centro storico si anima con luminarie e atmosfere natalizie. A Ventimiglia, il villaggio di Natale prosegue al Chiostro di Sant’Agostino, arricchito da una camminata fitness tra i vicoli e da spettacoli teatrali. A Bordighera, mercatini nel centro storico e melodie itineranti nel pomeriggio. A Taggia Arma, la rassegna di teatro dialettale si intreccia con la tradizione natalizia. A Santo Stefano al Mare, mercatini e mostra pittorica FabbrichiAmOrizzonti alla Torre Ennagonale. A San Bartolomeo al Mare, il villaggio natalizio continua con attrazioni per grandi e piccini. Nell’entroterra, ad Apricale, mercatino artigianale dalle 9 alle 17. A Camporosso, mercatino di Natale al Palabigauda con esposizione d’arte e incontro con Babbo Natale. A Carpasio, spettacolo degli Elfi grandi per famiglie; a Ceriana, mercatino solidale dell’artigianato locale. A Cosio d’Arroscia, mercatini e giochi in legno per bambini. A Diano Castello, concerto gospel del Double Trust Choir alle 21. A Dolceacqua, concerto per l’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic.

Lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, porta nuove accensioni e iniziative. A Sanremo, visita guidata alla frazione di Poggio (ore 10), mentre nel pomeriggio le vie del centro si animano con la Fantomatik Orchestra (ore 17). A Ventimiglia, il villaggio di Natale continua al Chiostro di Sant’Agostino. A Vallecrosia, dalle 14 giochi, laboratori e torneo di calcio all’Oratorio Don Bosco, con accensione dell’albero alle 17. A Bordighera, dalle 9 l’Ufficio di Babbo Natale con cassetta delle letterine e dalle 10 la Via dei Presepi nel centro storico; alle 18 concerto gospel Voice of Joy all’ex Chiesa Anglicana. A Ospedaletti, alle 17 accensione delle luminarie in piazza Europa. A Santo Stefano al Mare, mercatini e mostra pittorica FabbrichiAmOrizzonti. A San Bartolomeo al Mare, prosegue il villaggio natalizio con mercatini e attrazioni. Nell’entroterra, a Camporosso, mercatino di Natale al Palabigauda; a Diano Castello, Santa Messa, processione e concerto della Banda di Alassio; a Dolceacqua, prende avvio il Presepiando Festival 2025, itinerario tra presepi diffusi nel borgo, con premiazione prevista il 6 gennaio.

Sanremo Marathon: sport e spettacolo sul mare concerti

Il grande evento sportivo del weekend è la Sanremo Marathon 2025, che porta in Riviera oltre 3.000 atleti da 35 nazioni. Sabato 6 dicembre la pista ciclabile di Ospedaletti ospita la Run 5K (ore 13.00) e la Family Run 2,5K (ore 14.00), preludio alla giornata clou. Domenica 7 dicembre il campo di atletica di Pian di Poma diventa il cuore pulsante della manifestazione: alle 8.50 parte la 10 km, seguita alle 9.00 dalla Marathon e dalla Half Marathon. Tra i protagonisti l’azzurra Catherine Bertone, olimpionica a Rio 2016, e tanti atleti di livello nazionale e internazionale. Un percorso suggestivo tra mare e gallerie, con pacer esperti e iniziative collaterali che rendono la manifestazione un vero festival dello sport.

Musica e Concerti

La musica arricchisce il cartellone. Sabato 6 dicembre a Sanremo, alle 18 il Teatro Centrale ospita il concerto Il Mondo intero capisce la mia Lingua con l’Orchestra Sinfonica diretta da Giancarlo De Lorenzo e Sergej Nakariakov alla tromba. Alle 20.30, al Roof Garden del Casinò Municipale, va in scena il dinner show Cabaret Riviera. A Bordighera, alle 16.30 l’ex Chiesa Anglicana ospita il trio De Franceschina in un evento benefico a favore di AISLA. A Taggia Arma, alle 16.30, la Basilica della Madonna Miracolosa risuona con il concerto del coro Nova Tempora. Domenica 7 dicembre a San Lorenzo al Mare la Voilà Band propone Omaggio a Fabio Concato (ore 21.00), mentre a Diano Castello la Chiesa di San Nicola da Bari ospita il concerto gospel del Double Trust Choir (ore 21.00). A Dolceacqua, alle 18, la Chiesa di Sant’Antonio Abate accoglie il concerto per l’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Lunedì 8 dicembre la musica continua: a Bordighera, alle 18, l’ex Chiesa Anglicana ospita il concerto gospel Voice of Joy della Family Band Gospel Choir, mentre a Dolceacqua, sempre alle 18, torna protagonista la Chiesa di Sant’Antonio Abate con il concerto dell’Immacolata affidato ai cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic.

Libri e cultura: parole che uniscono

Il fine settimana si chiude con la voce della cultura. Sabato 6 dicembre a Sanremo, nella Sala del Palazzo Roverizio (ore 16.30), viene presentato il volume Sotto l’incantesimo di Sanremo e della Riviera italiana, con il ricavato destinato al restauro della croce dell’ossario del Cimitero Monumentale della Foce. A Camporosso, per la rassegna Tra le Righe, Maurizio De Santis presenta Cibo per star bene (ore 16.30), mentre a Cosio d’Arroscia Manuel Bova racconta il suo nuovo romanzo Il Suono dei Giorni di Pioggia (ore 16.00), seguito da un concerto serale del Trio Mormore.

Tre giorni che intrecciano spettacolo, tradizione, sport e cultura: la provincia di Imperia si conferma un palcoscenico vivace e poliedrico, capace di accendere l’inverno con eventi che uniscono comunità e visitatori. Dai teatri alle piazze, dalle piste di corsa ai libri, il weekend dell’Immacolata diventa un’occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

