Sanremo celebra Montale: al Casinò prosegue l’esposizione “Omaggio al Centenario di Ossi di Seppia”

Prosegue nel Foyer di Porta Teatro al Casinò di Sanremo l’esposizione “Omaggio al Centenario della silloge Ossi di Seppia di Eugenio Montale” in collaborazione con il Comune e con il Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux nell’ambito della Settimana dedicata al “Nobel Days” di Sanremo.

Nelle bacheche si possono ammirare in originale le prime edizioni dell’importante silloge, le poesie autografe del poeta, l’attestazione del prestigioso conferimento del Premio Nobel, reperti provenienti dalla collezione del Gabinetto di Lettura Vieusseux gentilmente concesse dal presidente On. Riccardo Nencini, che lo scorso 14 ottobre ha tenuto la prolusione nel Martedì Letterario dedicato all’opera di Montale. L’incontro letterario ha visto la partecipazione del prof. Francesco De Nicola, presidente della Dante Alighieri ligure e del dott. Michele Rossi, Direttore dell’importante istituto culturale fiorentino.

«Questa mostra dedicata ad Eugenio Montale rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al cuore vivo della sua opera. Siamo particolarmente grati al Gabinetto Vieusseux, al Casinò e a quanti hanno reso possibile quest’esposizione, capace di restituire al pubblico la profondità, la modernità e l’inconfondibile voce di uno dei massimi poeti del Novecento», sottolinea l’assessore alla Cultura avv. Enza Dedali.

«Anche al Salone del Libro nel maggio scorso, quando il Casinò fu ospite nello stand della Regione Liguria dedicato ad Eugenio Montale, abbiamo ricordato il centenario della silloge: Ossi di Seppia e la visita di Eugenio Montale a Sanremo quando fu inserito negli “incontri con i poeti e narratori” che si svolsero dall’ottobre del 1946 al maggio 1947 nel nostro Teatro dell’Opera. Era un Montale affermato molto legato alla sua Liguria anche di Ponente. Un forte legame culturale ha sempre unito gli eventi letterari del Casinò con i grandi protagonisti della Cultura italiana e non solo dal 1932 ad oggi. In questa illustre tradizione si inserisce la celebrazione del centenario effettuata in collaborazione con il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux, prestigioso archivio e polo culturale a cui siamo legati da un protocollo di collaborazione. Sinergia che ha permesso questa prestigiosa mostra dei volumi originali di Ossi di Seppia», afferma il consigliere del Cda del Casinò dott. sa Sonia Balestra.