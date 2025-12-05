Serata speciale al Golf degli Ulivi: il Lions Club Sanremo Host celebra 70 anni di storia, servizio e solidarietà

Una serata davvero speciale e di altissimo prestigio ha segnato il 70° anniversario del Lions Club Sanremo Host, celebrato insieme a soci, autorità lionistiche e civili nella raffinata cornice del Golf Club di Sanremo. Un evento carico di emozione, riconoscenza e orgoglio per un percorso lungo settant’anni all’insegna del servizio alla comunità. Sotto l’elegante regia del Presidente Giorgio Cravaschino, la serata ha visto la partecipazione del Governatore Maurino Imbrenda, che ha espresso viva soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dal Club e per l’impeccabile organizzazione dell’evento. Presenti anche la Prima Vice Governatore Nicoletta Nati, che ha sottolineato con entusiasmo come il Lions Club Sanremo Host “abbia 70 anni senza dimostrarli”, il Past Governatore Vincenzo Benza, socio del Club, la Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, che ha elogiato la dedizione costante al servizio, e la Presidente di Zona Erika Demaria, che ha ribadito l’impegno instancabile dei soci.

Numerosi anche i presidenti dei club limitrofi, tra cui i club gemellati di Beausoleil, La Turbie e Cap d’Ail, oltre ai Presidenti del Leo Club Sanremo e del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, a testimonianza di una rete di collaborazione sempre più forte. A rendere ancora più prestigiosa la serata la presenza del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che ha espresso grande apprezzamento per l’attività dei “giubbetti gialli” nei tanti service dedicati alla città, sottolineando l’importanza del volontariato e dell’impegno umanitario. Presente anche l’Assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara, con il quale è stato avviato da mesi un percorso concreto di solidarietà a sostegno delle famiglie più fragili. La cena, curata dallo chef Matteo Riccitelli, ha deliziato gli ospiti con un menù studiato appositamente per l’occasione, contribuendo a rendere ancora più esclusiva l’atmosfera.

Il momento clou della serata è stato senza dubbio la consegna del prestigioso Melvin Jones Fellowship, il massimo riconoscimento lionistico destinato a chi si distingue per l’eccellenza nel servizio. Tra gli insigniti Don Rito Alvarez, sacerdote colombiano attivo a Sanremo, impegnato da anni nella lotta contro lo sfruttamento minorile legato al narcotraffico, e nella difesa dei bambini costretti a lavorare nelle piantagioni di coca. Accanto a lui, il dottor Claudio Battaglia, poi insignito anche come socio del Club, per il suo straordinario lavoro nel campo della senologia, alla guida di uno dei centri più all’avanguardia a livello nazionale nella prevenzione e nella lotta ai tumori. L’atmosfera, carica di emozione e gratitudine, ha confermato ancora una volta come il Lions Club Sanremo Host, in sinergia con le istituzioni e i cittadini, continui a promuovere iniziative di altissimo valore umano e sociale sul territorio.

A suggellare la serata, la consegna agli ospiti di un volume celebrativo dedicato agli ultimi dieci anni di attività del Club, testimonianza concreta di un impegno costante e tangibile.