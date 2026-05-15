Scuderie San Romolo, il rilancio del maneggio comunale tra turismo green, equitazione e famiglie

Non solo mare, musica e mondanità. A pochi chilometri dal centro di Sanremo, immerso nel verde di San Romolo a circa 800 metri di altitudine, cresce un progetto che punta a valorizzare il turismo sostenibile e le attività outdoor del territorio. Le Scuderie San Romolo, struttura di proprietà comunale, stanno vivendo una fase di forte rilancio grazie all’impegno del nuovo consiglio direttivo, che sta investendo nel miglioramento dei servizi e nella sicurezza dell’area.

A confermare la qualità raggiunta dalla struttura è stato il recente stage di equitazione organizzato con Natalia Estrada e Drew Mischianti, fondatori della prestigiosa Ranch Academy. L’iniziativa ha richiamato numerosi appassionati del settore, trasformando il maneggio in un punto di riferimento per il panorama equestre provinciale. “L’evento ha riscosso un enorme successo sia dal punto di vista organizzativo sia da quello didattico”, spiegano dalla gestione delle Scuderie, sottolineando la partecipazione e l’entusiasmo registrati durante le giornate di formazione. All’incontro erano presenti anche gli assessori comunali Moscato e Sindoni, che hanno potuto osservare da vicino il lavoro svolto all’interno della struttura. “La bellezza incontaminata dei luoghi, l’attenzione per il benessere dei cavalli e l’entusiasmo dello staff rappresentano un valore aggiunto per il territorio”, viene evidenziato dagli organizzatori.

Le montagne del Ponente ligure rappresentano già una meta molto apprezzata dagli amanti di escursionismo e mountain bike, ma le Scuderie vogliono ampliare ulteriormente l’offerta turistica locale attraverso attività accessibili a tutte le età. Tra le proposte figurano il battesimo della sella, le passeggiate guidate nei boschi, la scuola di equitazione classica e il lavoro in piano per cavalieri di ogni livello. La gestione guarda ora al futuro con nuove idee rivolte soprattutto alle famiglie e ai più giovani. Tra le proposte avanzate all’Amministrazione comunale c’è infatti l’inserimento ufficiale delle Scuderie San Romolo tra le attrattive turistiche cittadine, oltre alla creazione di campus estivi comunali dedicati ai bambini, per avvicinarli alla natura e allo sport all’aria aperta.

“Le Scuderie San Romolo sono pronte a fare la loro parte per rendere Sanremo una destinazione sempre più verde, sostenibile e a misura di famiglia”, conclude la gestione della struttura.