Bordighera premia “I Girasui” per il terzo posto a Sanremo in Fiore

I Commissari Straordinari hanno assegnato alla compagnia di carristi “I Girasui” il premio ottenuto in occasione della manifestazione “Sanremo in Fiore”, dove il carro fiorito realizzato dal gruppo si è classificato al terzo posto.

I Commissari Straordinari hanno inoltre espresso il proprio ringraziamento a “I Girasui” per l’impegno, la creatività e la passione dimostrati nella realizzazione del carro fiorito, che ha contribuito a rappresentare con orgoglio la città di Bordighera all’interno di una delle manifestazioni più prestigiose del territorio.

Il riconoscimento assegnato intende valorizzare il lavoro svolto dai carristi e premiare la dedizione dimostrata nella partecipazione all’evento.