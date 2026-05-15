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Eventi | 15 maggio 2026, 16:28

Bordighera premia “I Girasui” per il terzo posto a Sanremo in Fiore

I Commissari Straordinari riconoscono l’impegno e la creatività della compagnia di carristi che ha rappresentato la città nella prestigiosa manifestazione florovivaistica.

Bordighera premia “I Girasui” per il terzo posto a Sanremo in Fiore

I Commissari Straordinari hanno assegnato alla compagnia di carristi “I Girasui” il premio ottenuto in occasione della manifestazione “Sanremo in Fiore”, dove il carro fiorito realizzato dal gruppo si è classificato al terzo posto.

I Commissari Straordinari hanno inoltre espresso il proprio ringraziamento a “I Girasui” per l’impegno, la creatività e la passione dimostrati nella realizzazione del carro fiorito, che ha contribuito a rappresentare con orgoglio la città di Bordighera all’interno di una delle manifestazioni più prestigiose del territorio.

Il riconoscimento assegnato intende valorizzare il lavoro svolto dai carristi e premiare la dedizione dimostrata nella partecipazione all’evento.

Redazione

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