Salone del Libro, a due studenti del Plesso Montale di Bordighera il Premio Asimov

Grande soddisfazione per l’ISISS Fermi Polo Montale che anche quest’anno si distingue nell’ambito del prestigioso Premio Asimov ottenendo il riconoscimento nazionale dedicato alla divulgazione scientifica promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Due studenti della classe 5T del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del plesso Montale di Bordighera, Tommaso Papini e Mattia Masserut, sono stati premiati per la qualità della loro recensione del libro Machina Sapiens. L’algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza di Nello Cristianini, pubblicato da Il Mulino, classificatosi al secondo posto.

Il Premio Asimov rappresenta una delle più importanti iniziative italiane dedicate alla diffusione della cultura scientifica tra i giovani. Ogni anno migliaia di studenti delle scuole superiori italiane leggono, analizzano e recensiscono opere di divulgazione scientifica contemporanea, contribuendo in prima persona alla scelta del volume vincitore. L’edizione 2026 ha coinvolto oltre 14.000 studenti provenienti da circa 350 scuole italiane che hanno decretato la vittoria di Il cervello felice di Anaïs Roux, presente alla Sala Rossa del Salone del Libro di Torino.

La premiazione dei due alunni della 5T conferma ancora una volta l’attenzione dell’ISISS Fermi Polo Montale verso i percorsi di approfondimento scientifico e culturale, valorizzando la capacità degli studenti di affrontare temi complessi con spirito critico, curiosità e competenza. Il riconoscimento ottenuto testimonia non solo l’impegno dei ragazzi, ma anche il lavoro svolto dai docenti che accompagnano gli studenti in attività di lettura, analisi e divulgazione.

Per il plesso Montale si tratta di un nuovo risultato di prestigio nell’ambito del Premio Asimov, una manifestazione che negli ultimi anni ha visto più volte protagonisti gli studenti dell’istituto con recensioni particolarmente apprezzate a livello regionale e nazionale.

Ancora complimenti a Tommaso Papini e Mattia Masserut, invitati anche all’evento organizzato dal referente regionale, dott. Silvano Fuso, a Genova il 9 giugno.