Arte e tradizione, a Sanremo conferenza su "Ceramica e alchimia: quando il fuoco rivela il segreto" (Foto)

"Ceramica e alchimia: quando il fuoco rivela il segreto" è stato il tema al centro della conferenza proposta mercoledì scorso al grand hotel Des Anglais a Sanremo dall'associazione culturale Aquila Revelans.

Un incontro culturale che ha unito arte e tradizione. Il relatore dell'evento, a ingresso libero, è stato Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans, che ha parlato del lavoro con l'argilla e la ceramica passando attraverso il percorso alchemico che l'artista compie per arrivare al compimento dell'opera: "Il creatore plasmò l'uomo e lo fece a sua immagine e somiglianza' dice il libro della Genesi. Nell'Antico Egitto erano poste nelle tombe statue fittizie a protezione dei corpi 'sottili' del defunto. Il lavoro, nella ceramica, si evidenzia nei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Questi concetti li ritroviamo nelle dottrine filosofiche indù, orfica, vedica, pitagorica e ortodossa".

"Continuano le conferenze dell'associazione Aquila Revelans volte a far conoscere i lati nascosti della tradizione. Mercoledì 13 maggio presso l'Hotel des Anglais, sede dell'associazione, si è tenuta una conferenza che ha stimolato l'interesse del pubblico creando così un ambiente frizzante e coinvolgente" - fanno sapere gli organizzatori - "Alessio Rossi ha aperto i lavori parlando delle origini religiose e storiche del lavoro con l'argilla e con la ceramica. Il relatore ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso i quattro elementi evidenziando il loro legame con l'Atanor, il forno alchemico, vera fucina di lavoro. E' stato approfondito il concetto delle quattro operazioni alchemiche: putrefazione, calcinazione, distillazione e sublimazione e le tre fasi: soluzione, coagulazione e unione. In conclusione è stata analizzata la parola maestro Magis Ter. Come sappiamo tre è il numero sacro per eccellenza, viene così data sacralità alla parola maestro, differenziandolo da un semplice insegnante, conferendo a chi riveste questo ruolo una superiorità qualitativa. Al termine della conferenza, l'artista Skipa Man ha voluto omaggiare il presidente con un bellissimo ritratto da lui sapientemente preparato. Il consiglio dell'associazione ringrazia il proprietario dell'hotel Luca da Fre, socio fondatore, il direttore Paolo Madonia e tutto lo staff per la disponibilità e il supporto tecnico, fondamentale per lo svolgimento delle attività".