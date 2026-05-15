Andagna, tutto pronto per la nuova edizione del Cantamaggio

Andagna si prepara a vivere una delle serate più attese della primavera con il ritorno del Cantamaggio, appuntamento in programma sabato 16 maggio a partire dalle ore 19.30.

L’evento, che ogni anno richiama residenti e visitatori, rappresenta una festa dedicata alla convivialità, alla musica popolare e ai sapori della tradizione, riportando nel borgo l’atmosfera autentica degli antichi riti contadini legati all’arrivo della bella stagione.

Il Cantamaggio affonda infatti le proprie radici nella cultura popolare, quando gruppi di cantori percorrevano le vie dei paesi salutando la primavera e augurando prosperità alle famiglie attraverso canti e momenti di condivisione. Una tradizione che Andagna continua a custodire e valorizzare, trasformandola in una festa moderna ma fedele al suo spirito originario.

Cuore della serata sarà il particolare “Birramenu”, pensato per esaltare i sapori locali attraverso piatti preparati con la birra:

pasta con salsiccia e birra;

stinco alla birra;

“Birramisù”, originale variante del celebre dessert.

Accanto al menu principale non mancheranno altre specialità amate dal pubblico, tra cui patatine, rostelle e una ricca selezione di dolci.

Ad accompagnare la cena sarà la musica dal vivo del gruppo “Le Pecore Nere”, che proporrà un repertorio di “Canzoni da Osteria”, coinvolgendo il pubblico tra canti popolari, allegria e voglia di stare insieme.