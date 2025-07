Triora e Molini di Triora, inaugurate le piazzole per l’elisoccorso notturno (Foto)

Sono state ufficialmente inaugurate questa sera le nuove piazzole per l’elisoccorso abilitate al volo notturno nei comuni di Triora e Molini di Triora. Le due aree, situate rispettivamente presso il campo da calcio di Triora e nell’area delle ex caserme a Molini, entrano a far parte della rete di elisuperfici operative anche dopo il tramonto sul territorio dell’Asl1 Imperiese.

L’abilitazione al volo notturno, ottenuta a seguito di test eseguiti con esito positivo, rappresenta un importante potenziamento del sistema di emergenza-urgenza nella Valle Argentina, un territorio che per le sue caratteristiche orografiche richiede interventi tempestivi e mirati, soprattutto in caso di patologie tempo-dipendenti.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione numerose autorità civili e sanitarie: il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, il sindaco di Bajardo Remo Moraglia, il vicesindaco di Ceriana Paolo Roverio, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, la direttrice generale di Asl1 Maria Elena Galbusera, il direttore socio sanitario Fabrizio Polverini, i consiglieri regionali Chiara Cerri, Veronica Russo e Walter Sorriento, e il sindaco di Vallecrosia FabioPerri.

"L’attivazione delle nuove piazzole abilitate al volo notturno è un passo importante per migliorare la capacità di risposta del sistema di emergenza-urgenza, anche nelle aree più periferiche. Ridurre i tempi di intervento significa offrire cure sempre più tempestive ed efficaci", ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò.

Sulla stessa linea anche la direttrice generale dell’Asl1 Maria Elena Galbusera, che ha evidenziato l’importanza del lavoro congiunto tra sanità e amministrazioni locali: "Asl1, in sinergia con le amministrazioni comunali, prosegue nel suo impegno di potenziamento dell’emergenza territoriale. L’inaugurazione di queste nuove elisuperfici costituisce un importante passo avanti, con l’obiettivo condiviso di abbattere i tempi di trasporto dei malati e migliorare la qualità dell’assistenza".

Le piazzole di Triora e Molini vanno ad aggiungersi a quelle già operative a Imperia-San Lazzaro, Bordighera (ospedale Saint Charles), Sanremo (Capo Verde), Camporosso (campo sportivo “Raul Zaccari”), Nava (campo da calcio) e Pieve di Teco (campo sportivo), contribuendo a rafforzare la rete di intervento rapido in tutta la provincia di Imperia.