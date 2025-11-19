Ospedaletti, la nuova palestra sulla ciclabile apre il 1° dicembre. Cecchetto: “Spazi pronti e tanto entusiasmo”

La nuova palestra realizzata lungo la ciclabile di Ospedaletti aprirà ufficialmente il 1° dicembre. La conferma arriva dall’amministrazione comunale dopo la riunione di lunedì 17 novembre con le associazioni sportive del territorio. L’incontro è servito a definire gli ultimi dettagli in vista dell’avvio delle attività, che ora hanno una data precisa e un primo calendario quasi completato.

A oggi sono già quattro le associazioni che hanno richiesto e ottenuto spazio all’interno della struttura, impegnando una parte significativa delle fasce orarie disponibili. Le attività previste includono yoga, danza per i più piccoli ed esercizi a corpo libero, discipline perfettamente compatibili con la nuova sala, ancora priva di attrezzature specifiche ma già idonea ad accogliere pratiche orientate al benessere fisico.

L’assessore allo Sport e Turismo, Simona Cecchetto, racconta il clima positivo della visita effettuata ieri con le prime realtà interessate: “La palestra sarà attiva dal 1° dicembre. Abbiamo già quattro associazioni che copriranno molte ore, ma siamo assolutamente disponibili ad accogliere nuove richieste. Ieri siamo andati a vedere gli spazi insieme alle insegnanti e c’era molto entusiasmo. Terranno corsi di yoga, danza per bambini e attività a corpo libero. Per ora partiremo per un anno, poi rinnoveremo l’utilizzo fino al completamento della seconda parte della palestra”.

La struttura rappresenta il primo tassello operativo del più ampio progetto del Parco Outdoor e Fitness, finanziato dalla Regione Liguria. La volontà dell’amministrazione è di non lasciare inattivo uno spazio già ultimato, mettendolo a disposizione della cittadinanza mentre si prosegue con la progettazione della seconda palestra indoor e delle altre dotazioni sportive che saranno candidate al prossimo bando PNRR dedicato allo “Sport e inclusione sociale”.

Gli uffici comunali sono ora al lavoro per definire il calendario e coordinare le turnazioni tra associazioni, garantendo un utilizzo ordinato e inclusivo. Con l’apertura del 1° dicembre, Ospedaletti compie un passo decisivo verso la costruzione di un polo sportivo moderno, accessibile e integrato con la ciclabile, destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità.