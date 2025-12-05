Grande successo per la sezione sanremese dell’AIDM al convegno nazionale di Napoli (Foto)

Grande soddisfazione per la sezione Sanremese dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) al Convegno Nazionale svoltosi a Napoli dal 27 al 29 novembre, dedicato al tema: “Medicina genere-specifica nelle malattie oncologiche, dalle cure appropriate alla lungo-sopravvivenza”. L’AIDM, Società scientifica riconosciuta dalla FIMS e accreditata quale Provider per la Formazione Continua, è presente su tutto il territorio nazionale ed è membro storico della Medical Women’s International Association (MWIA) dal 1921. Conta oggi oltre 2300 socie distribuite in 63 sezioni. La sezione di Sanremo fu fondata nel 1996 dalla dott.ssa Carla Gatti.

Obiettivo dell’evento era fornire una formazione completa sulla Medicina genere-specifica applicata all’oncologia, includendo terapie innovative, gestione delle patologie secondarie e attenzione ai bisogni dei pazienti lungo-sopravviventi. Tre i poster presentati e accettati dalla sezione AIDM Sanremo:

- La dott.ssa Ana Popovic, Presidente eletta e Dirigente Medico dell’Istituto Don Orione, ha illustrato il lavoro “Neoplasie in pazienti anziani istituzionalizzati”, insieme alle colleghe Mariangela Biamonti ed Elisabetta Barletta.

- La dott.ssa Paola Giuliano, geriatra, insieme alla dott.ssa Antonella Serafini (Presidente CDR dell’Associazione Pneumologi Ospedalieri) e alla dott.ssa Matilde Bazzocchi (Responsabile Diagnostica per immagini tubo digerente e DMT polmone, tubo digerente e mammella – Ospedale di Sanremo), ha discusso “Nodulo polmonare, non sempre è neoplasia”.

- La dott.ssa Domenica Espugnato De Chiara, MMG, con le colleghe Barletta, Giuliano e Bazzocchi, ha presentato il poster “Neoplasie rare”.

Ampio apprezzamento ha riscosso anche la comunicazione libera della dott.ssa Anna Borra, Ematologa del Dipartimento Emato-Oncologia dell’Ospedale di Sanremo, dal titolo “Mieloma multiplo, un approccio gender oriented”, accolta da un lungo applauso e dai complimenti personali della Presidente Nazionale AIDM, Concetta Laurentaci. Durante il congresso si è parlato anche di intelligenza artificiale, digitalizzazione dei percorsi di cura, sostegno psicologico e comunicazione efficace con pazienti e familiari. La Presidente Nazionale Laurentaci ha sottolineato che “L’obiettivo della multidisciplinarietà è stato e continuerà a essere il modo per affrontare la complessità delle patologie oncologiche nelle donne, metodica che non spetta esclusivamente agli Oncologi, pur preziosi e fondamentali, ma coinvolge tante altre medicine specialistiche per affrontare le conseguenze e le evoluzioni delle patologie stesse”.

Tra i relatori spiccavano nomi di primo piano: Prof.ssa Rossana Berardi, Presidente AIOM, Professore Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Presidente di Women for Oncology, Prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo di fama mondiale, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto Pascale di Napoli, riconosciuto come massimo esperto globale di melanoma nel decennio 2013–2023 e la Dott.ssa Anna Maria Colao, Professore ordinario di Endocrinologia e Coordinatore del Corso Integrato di Endocrinologia e Gastroenterologia dell’Università Federico II di Napoli. Momento centrale è stata la presentazione del Progetto VIPROM, illustrato dalla Past President Nazionale Antonella Vezzani, responsabile del progetto. VIPROM è una piattaforma multilingue, sviluppata con il supporto della Comunità Europea, finalizzata alla formazione del personale sanitario per riconoscere i segni della violenza domestica, rivolta a tutti gli ambiti specialistici.

Lo spazio riservato alla sezione ligure ha rappresentato un rilevante riconoscimento per il lavoro svolto dalle Dirigenti Mediche della ASL1 Imperiese e per la dott.ssa Ana Popovic, già Direttore Sanitario per 15 anni dell’Istituto Don Orione e nuova Presidente AIDM Sanremo, succeduta alla dott.ssa Elena Lanteri Cravet, ora Delegata Regionale.