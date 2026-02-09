Ventimiglia, area dell'ex Conceria Lorenzi: parcheggio concesso al Comune

Il parcheggio dell’ex Conceria Lorenzi verrà concesso a tempo indeterminato al comune di Ventimiglia. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta comunale.

"La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Adriano Catalano, ha approvato una delibera attesa: il parcheggio dell’area dell’ex Conceria Lorenzi verrà concesso a tempo indeterminato al comune di Ventimiglia dalla società Namira, che ringrazio per la disponibilità" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di un’area oggi segnata da criticità ma strategica per lo sviluppo di tutta la città".

"Insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta, agli uffici e ai tecnici incaricati, siamo al lavoro per la progettazione della parte bassa di via San Secondo con attenzione a viabilità, sicurezza e aumento dei posti auto, anche in relazione ai nuovi servizi in arrivo" - dice il primo cittadino - "Un quartiere che non deve sentirsi marginale ma centrale, in un grande processo di rigenerazione urbana".