M5S Intemelio critica Claudio Scajola: “No a pressioni sugli studiosi”, polemica dopo l’incontro al liceo Vieusseux

Il Movimento 5 Stelle Intemelio esprime “seria preoccupazione” per le dichiarazioni del sindaco di Imperia Claudio Scajola nei confronti del professor Rocco Sciarrone, intervenuto al liceo Vieusseux per un incontro con gli studenti dedicato al tema delle infiltrazioni mafiose nel Ponente ligure. Secondo il M5S, “in una democrazia matura non si convoca uno studioso per chiedergli conto delle sue opinioni sotto minaccia di azioni mirate”. Il Movimento sottolinea come le istituzioni debbano confrontarsi nel merito delle analisi, “con argomenti e dati”, e non attraverso un linguaggio che possa essere percepito come intimidatorio.

Nel comunicato si ribadisce che la libertà di ricerca e di insegnamento non è una concessione politica, ma una garanzia costituzionale. Parlare di mafie sulla base di relazioni ufficiali, sentenze e atti investigativi, spiegano i pentastellati, “non significa colpire l’onore di una comunità, ma assumersi la responsabilità di guardare in faccia la realtà”. Per il M5S Intemelio, è proprio la scuola il luogo in cui la cultura della legalità deve esprimersi in modo più autentico: “Davanti agli studenti il confronto deve restare libero, rigoroso e rispettoso”.

Infine, il Movimento conclude ricordando che “la forza delle istituzioni si misura nella capacità di accogliere il sapere e il confronto critico, non nel tentativo di metterli sotto pressione”.