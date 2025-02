Sanremo: centinaia di crocieristi dalla 'Costa Toscana' in visita nella città dei fiori, lo spettacolo della nave dal cielo (Foto)

Centinaia di crocieristi hanno approfittato della bella giornata per vivere l’atmosfera di avvicinamento al Festival di Sanremo, che scatterà martedì prossimo al teatro Ariston.

Dopo l’ingresso in rada di questa mattina poco prima delle 6, la nave ‘Costa Toscana’ ha subito attratto l’attenzione di residenti e turisti che, da terra, hanno inondato di foto e selfie l’imbarcazione. Ma sono tanti i crocieristi che si sono visti nel centro di Sanremo: cuffie nelle orecchie per ascoltare le spiegazioni dei tour operator, sia italiani che stranieri (molti spagnoli) hanno girato per la città dei fiori, per scoprire le pecurialità di Sanremo, in particolare nella città vecchia.

Bar, ristoranti e luoghi tipici sono stati presi d’assalto anche per assaporare le prelibatezze matuziane, tra cui anche la sardenaira. I crocieristi rimarranno in città per tutta la giornata, in attesa di risalire per la ripartenza della nave, prevista in nottata.

Questa sera alle 18.30, lo ricordiamo, la ‘Costa Toscana’ sarà protagonista dello spettacolo piromusicale e di luci che, già lo scorso anno ottenne un grande successo. La nave salperà poi per la crociera nel mediterraneo per tornare venerdì prossimo. Il giorno successivo ci sarà la possibilità, per i crocieristi, di tornare a terra e vivere da vicino l’atmosfera della serata finale del Festival. La nave ripartirà nella nottata tra sabato e domenica.

(Foto di Duilio Rizzo)