Dolceacqua, successo per la Festa delle Lanterne: oltre 200 partecipanti tra teatro, luci e magia natalizia (foto)

Si è conclusa con grande entusiasmo la Festa delle Lanterne di Dolceacqua, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, grandi e piccini, per un evento che ha unito teatro, magia natalizia e la bellezza del nostro territorio. L’ormai tradizionale appuntamento annuale, che ha avuto come protagonista lo spettacolo itinerante “Bricciole di Pollicino” con la compagnia teatrale Gli Spiazzati, diretti da Alessandro Bergallo, ha regalato un’esperienza unica, con i partecipanti immersi in un percorso fiabesco tra le vie del paese, tra luci e suggestioni.

Al termine del percorso teatrale, si è svolto un laboratorio finale con la partecipazione del Teatro Appeso a un Filo, dove bambini e famiglie hanno avuto l'opportunità di dar vita a piccole scenografie e momenti creativi ispirati alla favola, portando così a casa un ricordo speciale di questa indimenticabile serata.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell'evento:

I commercianti locali , che hanno generosamente offerto bevande e cibo per la merenda finale: Casa e Bottega, Alimentari Silvia, Beauty G e Alimentari Francesca. Il loro supporto ha contribuito a creare un’atmosfera ancora più accogliente e conviviale.

La Protezione Civile, che con il suo supporto ha contribuito a offrire ai partecipanti una calda cioccolata durante la serata, aggiungendo un tocco di dolcezza all'atmosfera natalizia.

Un grande grazie va anche a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno reso questa Festa delle Lanterne ancora più speciale.

Commento della consigliera Luana Mauro: "Un evento magico e molto atteso che conclude le manifestazioni annuali del nostro paese. Ringrazio di cuore i colleghi amministratori per il loro prezioso aiuto, così come tutte le persone che hanno collaborato: è stata una serata di luci, sorrisi e comunità che ci ricorda quanto sia bello vivere insieme la magia del Natale a Dolceacqua."

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’augurio di rivivere insieme momenti di magia, allegria e comunità.