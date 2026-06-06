"Pilates al Tramonto", Belvedere Resentello di Ventimiglia: tutti i martedì di luglio e agosto

Nasce una nuova collaborazione tra la palestra Wellfit Center di Ventimiglia e la Pro Loco Intemelia 26. Dall'unione delle due realtà prende vita "Pilates al Tramonto", un corso gratuito di Pilates che si svolgerà tutti i martedì dei mesi di luglio e agosto presso il Belvedere Resentello, in Passeggiata G. Oberdan a Ventimiglia.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Ventimiglia, è rivolta a donne e uomini che desiderano mantenersi in forma e dedicare del tempo al proprio benessere. Le lezioni si terranno dalle ore 20.00 alle 21.00 e saranno condotte da Nigheja Veronesi, diplomata alla Scala di Milano e insegnante di Pilates certificata Csen.

Ideato da Joseph Pilates, il metodo Pilates ha rivoluzionato il mondo dell'esercizio fisico grazie a un approccio che privilegia la qualità del movimento e la consapevolezza corporea rispetto alla quantità degli esercizi e alla loro intensità. Basato sui principi di mente-corpo, forza del centro e stabilità del centro, il Pilates si propone come una filosofia orientata al benessere integrato della persona.

La disciplina comprende una vasta gamma di esercizi da eseguire lentamente e con grande concentrazione. Non si tratta soltanto di attività fisica, ma di un percorso di crescita personale che accompagna l'individuo verso una condizione di maggiore forza e salute.

«Vogliamo offrire l'opportunità di trascorrere qualche ora in relax – dichiara il presidente della Pro Loco Intemelia 26, Sergio Scibilia – grazie a un team specializzato e all'alta professionalità di una istruttrice preparata e qualificata. Ringraziamo il Comune di Ventimiglia per la disponibilità del palco al Resentello. Un'estate con tanti eventi, per una nuova agenda della Pro Loco Intemelia 26».

L'appuntamento rappresenta un'occasione per avvicinarsi al Pilates in uno scenario suggestivo come quello del lungomare di Ventimiglia, con incontri all'aperto dedicati alla cura del corpo e della mente durante tutta la stagione estiva.