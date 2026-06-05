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Eventi | 05 giugno 2026, 18:35

Vini e piatti tradizionali, Vallecrosia al Mare inaugura WineAround in Riviera (Foto)

Taglio del nastro alla presenza di autorità civili, locali e regionali

Vini e piatti tradizionali, Vallecrosia al Mare inaugura WineAround in Riviera (Foto)

Vallecrosia al Mare inaugura WineAround in RivieraIl taglio del nastro dell’8ª edizione dell’evento enogastronomico che ogni anno propone vini, birre, piatti tradizionali e prodotti Dop e Igp è avvenuto, in serata nei giardini della Casa Valdese, alla presenza di autorità civili, locali e regionali.

Una due giorni in cui si potranno degustare 350 etichette provenienti da tutta Italia. Si potranno, inoltre, trovare anche birre e spirits artigianali più un'area mixology di qualità, gastronomia d'eccellenza, laboratori, musica live e un'area bimbi. 

La manifestazione è organizzata dal comune di Vallecrosia al Mare in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico. "È ufficialmente iniziata Wine Around" - dice l’Amministrazione Comunale che desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione - "Desideriamo ringraziare gli organizzatori, gli sponsor tecnici, i produttori, i volontari e tutti i partner coinvolti. Un sentito grazie va anche agli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto e all’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol per l’impegno, la passione e il coordinamento dell’evento. Auguriamo a tutti i partecipanti e visitatori di vivere un’esperienza all’insegna della convivialità, della qualità e della valorizzazione del nostro territorio".

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Elisa Colli

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