Poggio inaugura la nuova piazza simbolo della Milano-Sanremo: mercoledì alle 14.30 ci sarà anche il 'Diablo' Claudio Chiappucci

Mercoledì prossimo, alle 14.30, la frazione di Poggio vivrà un momento destinato a entrare nella propria storia recente con l'inaugurazione del restyling di piazza della Libertà, il cuore del paese e luogo simbolo della Milano-Sanremo, attorno al quale ogni anno transitano i campioni della Classicissima di Primavera prima della decisiva discesa verso il traguardo di via Roma. A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la presenza di Claudio Chiappucci, il leggendario 'Diablo', uno dei corridori più amati del ciclismo italiano, che prenderà parte alla cerimonia inaugurale. La sua partecipazione rappresenta un ulteriore legame tra Poggio e la grande storia delle due ruote, in un luogo che da decenni è sinonimo di emozioni sportive e di imprese memorabili. Un evento che segna anche la conclusione di un intervento particolarmente atteso dai residenti della frazione.

L'opera di riqualificazione, avviata lo scorso maggio dopo un iter amministrativo iniziato nel 2023, ha completamente trasformato l'area con l'obiettivo di renderla più moderna, funzionale e accogliente, senza perdere il forte richiamo alla tradizione ciclistica del territorio. Il progetto ha previsto la realizzazione di nuovi spazi verdi, l'inserimento di arredi urbani e panchine, una maggiore attenzione all'accessibilità, oltre alla valorizzazione della piazza come luogo di aggregazione per residenti e visitatori. Tra gli elementi più caratterizzanti figura il richiamo alla Milano-Sanremo, attraverso un'opera celebrativa dedicata alla corsa che ha reso celebre il Poggio in tutto il mondo. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Liguria nell'ambito del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, con un investimento complessivo di circa 300 mila euro, destinato al recupero funzionale ed estetico della piazza.

Il cantiere ha rispettato il cronoprogramma e si è sviluppato senza particolari criticità. Nei mesi scorsi sono stati rimossi gli spazi asfaltati esistenti per lasciare posto a una nuova configurazione urbana capace di privilegiare la vivibilità e la permanenza delle persone. Il progetto ha previsto anche alcuni stalli dedicati alle persone con disabilità e una diversa organizzazione degli spazi, con l'intento di favorire la socialità e valorizzare le attività commerciali presenti nella piazza. L'idea progettuale, illustrata già nelle prime fasi dell'iter, era quella di creare un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo e per i turisti, offrendo al tempo stesso un luogo più gradevole per la quotidianità dei residenti della frazione. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione delle piazze delle frazioni sanremesi, dopo quello già completato a Coldirodi.

Con il taglio del nastro di mercoledì, Poggio potrà così presentare il suo nuovo "biglietto da visita", destinato ad accogliere residenti, turisti e appassionati di ciclismo provenienti da tutto il mondo. La presenza del 'Diablo' Claudio Chiappucci conferisce ulteriore prestigio a una cerimonia che celebra non soltanto un'opera pubblica, ma anche il profondo legame tra la frazione e la Milano-Sanremo, una corsa che proprio sulle rampe del Poggio continua, anno dopo anno, a scrivere alcune delle pagine più emozionanti della storia del ciclismo. Una piazza rinnovata che guarda al futuro, mantenendo ben salde le proprie radici e trasformando il passaggio della Classicissima in un elemento identitario permanente per tutta la comunità.