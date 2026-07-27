Ghost Tour, nuove date a Triora e Dolceacqua per il mese di agosto

Sabato 1° agosto, alle 22.00, il Ghost Tour Triora inaugura il calendario d'agosto delle esperienze narrative notturne di Autunnonero. L'iniziativa rappresenta il primo di otto appuntamenti distribuiti tra Triora, il celebre Paese delle Streghe situato nell'Alta Valle Argentina, e Dolceacqua, lo storico borgo dei Doria in Val Nervia.

Per tutto il mese, gli Storyteller di Autunnonero guideranno i visitatori dopo il tramonto tra carrugi, antichi palazzi e castelli, in un affascinante percorso a lume di lanterna tra leggende, credenze popolari e paure d'altri tempi. Il progetto nasce da un approfondito lavoro di ricerca storica e folklorica, con testi e direzione creativa firmati dal fondatore di Autunnonero, Andrea Scibilia. A darsi il cambio nelle vesti di narratori saranno Brigida Melga, Giovanni De Mattia, Ambra Ghiglione, Kevin Ginulla, Benedetta Calcagno, Giacomo Oggero e Caterina D’Angelo.

Il percorso di Triora prende il via il 1° agosto nei luoghi segnati nel 1587 da una delle più vaste persecuzioni per stregoneria dell'Italia del Cinquecento, quando una grave carestia portò all'incriminazione e alla tortura di diverse donne del paese. L'itinerario tocca i punti simbolo di quella memoria, tra cui l'antico Palazzo Capponi e la Cabotina, la nota "casa delle streghe", intrecciando i documenti ufficiali dell'epoca al folklore locale delle bàgiue.

A Dolceacqua il primo tour d'agosto si terrà invece giovedì 6 agosto. Attraverso la Téra, il cuore più antico del borgo, l'itinerario condurrà dal Ponte Vecchio fino al Castello dei Doria, aperto in orario serale per le tappe conclusive. La nuova edizione del tour, del tutto riscritta, spazia tra miti pagani, epidemie, alchimia e racconti di misteriose processioni notturne come quella del "Corso", in un viaggio in quell'epoca in cui scienza e magia non avevano ancora confini definiti.

Nelle date del 15, 22 e 29 agosto, a margine del Ghost Tour di Triora, tornerà inoltre l'evento speciale "Il Volo degli Striges", realizzato insieme all'Associazione Terra di Confine. Si tratta di un'esperienza teatrale e visiva che unisce narrazione, simbolismo e il volo di rapaci notturni, ispirata agli affreschi dei Sette Vizi Capitali della chiesa di San Bernardino.

I Ghost Tour di Triora (previsti per l'1, 15, 22 e 29 agosto con partenza dai portici del centro storico) e di Dolceacqua (in programma il 6, 13, 20 e 28 agosto dal Ponte Vecchio) avranno tutti inizio alle ore 22.00 con durata compresa tra un'ora e mezza e un'ora e tre quarti. L'iniziativa a Triora è organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Museo Civico, mentre a Dolceacqua vede la partnership del Comune e del Centro Culturale e Ricreativo.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online sul sito www.autunnonero.com, via email a info@autunnonero.com o tramite WhatsApp al numero +39 379 1404184.