Sanremo, il comitato di Piazza Eroi: "Più coinvolgimento dei cittadini sulle scelte urbanistiche"

Una richiesta chiara e diretta arriva da Marco Piccone, esponente del comitato civico di Piazza Eroi, in merito al progetto di riqualificazione della piazza sanremese. L’obiettivo: coinvolgere in modo sistematico anche i cittadini residenti, oltre ai commercianti, nelle decisioni che riguardano il futuro dell’area.

“In queste settimane – ha spiegato Piccone – sulla variante per Piazza Eroi non c’è stato alcun coinvolgimento per i residenti. Solo i commercianti sono stati interpellati, ma chi vive quotidianamente la piazza è rimasto escluso. Serve un protocollo comunale che stabilisca chiaramente le modalità di partecipazione, per far sì che i residenti abbiano voce in capitolo nelle opere pubbliche”.

Secondo il rappresentante del comitato, il confronto con altri Paesi europei evidenzia un forte divario: “Negli Stati esteri, anche solo nella vicina Francia, il coinvolgimento è maggiore, sia per quanto riguarda i progetti pubblici che per poter avere un confronto diretto con sindaco, assessori o consiglieri. Serve anche a Sanremo un passaggio di questo tipo”.

L’auspicio è che l’amministrazione possa adottare strumenti di partecipazione strutturati e accessibili, affinché i cittadini non siano solo spettatori, ma parte attiva nelle trasformazioni urbane che interessano la città.