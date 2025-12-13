Sanremo, al plesso San Martino-Dani Scaini nasce lo spazio di studio all’aperto grazie al progetto “La scuola che vorrei”

In seguito alla promozione del progetto 'La scuola che vorrei', ideato dalle insegnanti e dai bambini della classe quarta e promosso dall'intera comunità scolastica, il plesso San Martino- Dani Scaini, appartenente all'IC Sanremo Levante, avrà la possibilità di creare uno spazio di studio esterno.



"Ciò è stato possibile - si spiega nella nota - grazie alle donazioni ricevute dalle famiglie degli studenti, dai colleghi e familiari in memoria della maestra Alma Crotti e della signora Alda Viccaro, madre di una delle docenti. Si ringraziano altresì per le loro donazioni significative la fondazione Maria Caterina Pizzio- Alberto Rovera di Taggia, da sempre sensibile ai bisogni dei più fragili e dei bambini, il Conad City di Corso Cavallotti, le altre attività commerciali del quartiere e i singoli cittadini, che hanno compreso con sensibilità e generosità la bellezza di trasformare un sogno degli alunni in realtà. La somma raccolta complessiva è di 1.610 euro".



