ARTIturismo: Zollamania, un sogno che diventa una scelta di vita consapevole, genuina e naturale (Foto e Video)

Zollamania nasce dalla passione di Stefania Crepi e Barbara Piro per la natura e per gli animali, un vero e proprio incontro tra due anime legate dagli stessi valori e progetti futuri. Stefania, diplomata all’istituto di agraria, proviene da una famiglia con tradizione nel settore e fin da subito matura una grande passione per l’agricoltura, Barbara è invece laureata in giurisprudenza ma innamorata da sempre del territorio Ligure.

L’azienda agricola nasce nel 2017 da un semplice terreno incolto e dalle sue potenzialità. Vedendo quanto il terreno aveva donato in passato decidono di partire dalla coltivazione di ortaggi e offrire verdure genuine. Nel corso degli anni le titolari creano mano a mano tante iniziative come la fattoria didattica con i suoi amorevoli animali. Oggi Barbara e Stefania si occupano di circa centocinquanta animali, ogni weekend è dedicato all’approfondimento della vita quotidiana e delle abitudini di uno di quest’ultimi.

Moltissimi sono i laboratori creati ad hoc per bambini e ragazzi che amano stare a contatto con gli animali. La tipica giornata delle titolari inizia al mattino presto, ogni giorno si occupano di dare da mangiare a tutti gli animali, si passa poi alla pulizia delle voliere e infine all’interazione con ognuno di loro. Tutte le attività proposte da Zollamania presuppongono un’interazione nel pieno rispetto dell’etica dell’animale, infatti il motto che Barbara e Stefania portano avanti da sempre è proprio “i piedi allo stesso livello degli zoccoli”.

Da questa primavera tantissime le iniziative in collaborazione con CNA e con il progetto “ARTIturismo”, prima tra tutte il trekking con gli asinelli e con i pony per i più piccoli. Inoltre verranno proposte nei prossimi mesi anche delle attività cinofile e con “Arti Maestre” cercheremo di proporre sempre più spazi e attività immerse nel verde.