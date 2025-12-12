Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Taggia: 1.600 mq e 11 ambulatori per una sanità più vicina ai cittadini (Foto e Video)

Anche il Distretto Sanitario di Sanremo ha la sua Casa della Comunità. Questo pomeriggio alla presenza delle autorità è stata inaugurata la Cdc Spoke di Taggia (costo dei lavori, fondi PNRR 1.600.000 euro) presso la struttura della stazione ferroviaria. I locali si trovano al secondo piano della struttura, su una superficie di quasi 1.600 mq che ospitano 11 ambulatori, 3 sale d’attesa e un centro unificato per prenotazioni e accettazioni. Saranno inoltre messi a disposizione spazi per i medici di medicina generale. La struttura sarà operativa dal 29 dicembre 2025.

“Vogliamo una regione – afferma il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci – che sappia offrire una qualità di vita sempre più alta e una sanità efficace ed efficiente: le Case della Comunità come quella che inauguriamo oggi sono un presupposto fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo appena approvato la riforma del sistema sanitario regionale che garantirà proprio ai presidi territoriali maggiori risorse: la realizzazione delle Case e degli Ospedali della Comunità avvicina ancor più i cittadini ai servizi di cui hanno bisogno. Il presidio di Taggia rappresenta poi anche un modello virtuoso di rigenerazione urbana e di collaborazione tra aziende ed enti territoriali: recuperare i locali concessi dalle ferrovie e restituirli al servizio della collettività è un esempio che dimostra la grande capacità dei liguri di rispondere alle proprie necessità sfruttando ogni risorsa a disposizione. Ringrazio a nome di Regione Liguria - conclude il presidente Bucci - quanti hanno lavorato per compiere questo nuovo, importante passo avanti verso una sanità sempre più all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

“L’inaugurazione della Casa della Comunità di Taggia è un ulteriore passo avanti nell’attuazione del modello di sanità territoriale previsto dal PNRR e sostenuto da Regione Liguria – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria – Con questa struttura si rafforza in modo concreto l’assistenza di prossimità: una sanità vicina alle persone è la risposta più efficace alle sfide presenti e future del nostro sistema sanitario. Le Case della Comunità sono uno strumento fondamentale per migliorare la presa in carico dei cittadini, in particolare dei pazienti cronici e fragili, favorendo l’integrazione tra servizi sanitari, sociali e professionisti del territorio”.

Le Case della Comunità (CdC) hanno lo scopo di fornire un’assistenza sanitaria di prossimità ai residenti di un determinato territorio ponendosi come un servizio atto a ridurre il numero delle ospedalizzazioni e gli accessi ai Pronto Soccorso non indispensabili. Queste strutture costituiscono un punto di riferimento in grado di erogare cure sanitarie in maniera coordinata, efficiente e tempestiva, aggregando i servizi di cure primarie e fornendo una risposta integrata ai bisogni di cura dei cittadini.

“Inauguriamo oggi – afferma il sindaco di Taggia Mario Conio – un presidio sociosanitario di straordinaria importanza per la nostra comunità e per l’intero territorio. Con questo progetto abbiamo restituito vita e funzione a spazi che per troppo tempo erano rimasti inutilizzati, trasformandoli in un luogo dedicato all’erogazione di servizi sanitari primari, accessibili a tutti i cittadini. La Casa della Comunità è oggi una realtà concreta: ambienti ampi e accoglienti, ambulatori moderni, servizi di qualità collocati in una posizione centrale e strategica, baricentrica rispetto al nostro comune e ai centri limitrofi. Si tratta di una struttura che interpreta al meglio la nuova strategia sociosanitaria, anche in vista del futuro nuovo ospedale che sorgerà poco distante, a nord della stazione ferroviaria. Questo presidio rappresenta un passo fondamentale verso un modello di sanità più vicino alle persone, capace di ascoltare, prevenire e accompagnare i bisogni della popolazione con servizi efficienti e integrati. È un investimento sul benessere della nostra comunità e sulla qualità della vita dei cittadini. Desidero rivolgere – prosegue il primo cittadino di Taggia – un ringraziamento doveroso ad Asl 1 Imperiese per il lavoro svolto, per l’organizzazione degli ambulatori e per l’attivazione di servizi essenziali che daranno risposte concrete e immediate alle esigenze del territorio. Un sentito grazie anche al Gruppo FS Italiane, in particolare a FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana, per aver concesso in comodato gratuito questi spazi, dimostrando una grande sensibilità e una visione condivisa sul valore della collaborazione tra enti pubblici. Oggi consegniamo alla cittadinanza un luogo che guarda al futuro, un simbolo di rigenerazione urbana e di cura, un tassello fondamentale per costruire una comunità più forte, più sana e più vicina ai bisogni di tutti”.

“Stiamo proseguendo nell'obiettivo primario di potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio – conclude il direttore generale di Asl 1 Maria Elena Galbusera – attraverso una serie di strumenti, come Case della Comunità e gli Ospedali della Comunità, che rappresentano i pilastri del percorso di avvicinamento all’utenza del nostro lavoro quotidiano di professionisti della sanità, per dare risposte rapide e concrete a chi ne ha bisogno. Rinnovo ancora i miei ringraziamenti a RFI, Fs Sistemi Urbani, Ferservizi, Regione Liguria e Comune di Taggia, per la disponibilità nell’affiancarci e sostenerci nella sfida che riguarda la sanità di oggi e attende la sanità del domani”.

Presente tra gli altri anche il viceministro Edoardo Rixi: "L’apertura della nuova Casa della Comunità di Taggia rappresenta un passo significativo nel percorso di potenziamento della sanità territoriale previsto dal PNRR. Consegniamo ai cittadini un presidio moderno e funzionale, capace di offrire servizi integrati, assistenza continuativa e un punto di riferimento vicino alle esigenze reali delle persone. È un risultato che migliora concretamente la qualità della vita e contribuisce a ridurre la pressione sugli ospedali. Questa realizzazione dimostra che, quando le istituzioni lavorano con determinazione e coerenza, è possibile anticipare i tempi e completare opere complesse nel rispetto degli impegni. In questo caso è stata decisiva anche la sinergia con RFI e il Gruppo FS, che hanno collaborato attivamente per trasformare una parte della stazione ferroviaria in un centro di servizi essenziali per il territorio. È un modello di cooperazione che dobbiamo continuare a valorizzare. La crescita della Liguria passa da infrastrutture e servizi pubblici di qualità. Come Ministero, continueremo a sostenere ogni intervento capace di rafforzare i territori e offrire ai cittadini risposte concrete, moderne e accessibili. La Casa della Comunità di Taggia va esattamente in questa direzione”.

Nel dettaglio, la Casa della Comunità Spoke, operativa 6/7 H12 a partire da lunedì 29 dicembre, prevede:

- il Punto Unico di Accesso sociosanitario integrato con i servizi sociali dei Comuni (PUA);

- lo Sportello Polifunzionale con sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale;

- servizi di Cure Primarie erogati da equipe multiprofessionali;

- servizio di Assistenza Domiciliare Integrata;

- servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza;

- servizi infermieristici;

- servizi diagnostici di base;

- continuità assistenziale;

- punto prelievi;

- partecipazione della comunità e del terzo settore e valorizzazione della co-produzione.