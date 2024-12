Sanremo: ‘Riviera dei Fiori Giardino d’Europa’, ecco il tema del Corso Fiorito di marzo 2025

“Riviera dei Fiori Giardino d’Europa”: è stato svelato il tema della nuova edizione di “Sanremoinfiore”, organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni e in programma domenica 16 marzo del prossimo anno.

“Abbiamo pensato la prossima edizione del Corso Fiorito come un viaggio colorato nella nostra riviera – dichiara l’assessore Sindoni - per valorizzare aspetti e curiosità di un territorio conosciuto come uno dei più bei giardini d’Europa. Il nostro patrimonio arboreo e floricolo si offre al visitatore appassionato o semplicemente curioso come uno scrigno lussureggiante che caratterizza i borghi della Riviera dei Fiori come destinazioni turistiche dal fascino particolarissimo. Di concerto con l’assessore all’ambiente Ester Moscato e insieme ai comuni che parteciperanno alla prossima edizione - e che convocheremo il 20 dicembre -, lavoreremo affinché Sanremoinfiore si presenti come una straordinaria vetrina del nostro territorio, anche grazie ad eventi collaterali che prenderanno il via giovedì 13 marzo. Stiamo infatti predisponendo un vero e proprio percorso che interesserà diverse location cittadine, per rendere il fiore protagonista in più giornate, grazie al coinvolgimento della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria, del tavolo della floricoltura, del Casinò e del Teatro Ariston”.

La sfilata di domenica sarà preceduta, come da tradizione, dall’esibizione delle bande musicali e dei gruppi folkloristici in programma sabato 15 marzo e da manifestazioni collaterali che prenderanno il via giovedì 13 marzo in diversi punti della città. Inoltre, si snoderà in un percorso ad anello lungo le seguenti vie e piazze cittadine: lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo Dapporto, ex stazione ferroviaria, tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a giardini Vittorio Veneto.

Verranno collocate in piazzale Carlo Dapporto tribune fino ad una capienza massima di circa 1.000 persone e saranno previste alcune aree quali parcheggi a pagamento per autobus in via Frantoi Canai/Mercato dei Fiori e rettilineo di corso Marconi, mentre la passeggiata Salvo D’Acquisto diventerà un’area per parcheggio a pagamento di auto e camper. Eventualmente, sarà previsto anche un servizio di bus navetta, in accordo con Riviera Trasporti, da via Frantoi Canai/Mercato dei Fiori verso il percorso della manifestazione sia prima che dopo lo svolgimento della stessa.

(Nella gallery le più belle foto della scorsa edizione)