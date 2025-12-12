Area Sanremo 2025, svelati i dieci vincitori e la Targa De Scalzi. Carlo Conti: “Qui è una seconda casa” (Foto e video)

Area Sanremo è entrato nel momento più delicato e decisivo del suo percorso. Al termine delle ultime esibizioni andate in scena oggi al Palafiori, alla presenza del direttore artistico del Festival Carlo Conti, sono stati scelti i dieci vincitori dell’edizione 2025, selezionati tra i ventidue finalisti che avevano superato le audizioni dei giorni scorsi, oltre al vincitore della Targa Vittorio De Scalzi. Un traguardo importante, ma non ancora definitivo. Già domani, infatti, i dieci vincitori torneranno davanti alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani, chiamata a compiere la scelta più attesa: individuare due artisti che accederanno direttamente al Festival di Sanremo 2026, nella categoria Nuove Proposte.

Carlo Conti: “Sanremo è una seconda casa”. Presente alla cerimonia il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, a cui è spettato il compito di annunciare i dieci vincitori di Area Sanremo 2025. “Questa è stata una grande esperienza, per tutti, sia per i vincitori che per chi non ce l’ha fatta. Un grazie anche a Sanremo, che ormai è sempre più una seconda casa per me. Domani i dieci ragazzi saranno giudicati dalla Commissione Rai per l’accesso alla categoria Nuove Proposte”, ha dichiarato.

Mara De Scalzi: “Vittorio teneva moltissimo ai giovani”. Ad assegnare la Targa Vittorio De Scalzi a Mazzariello è stata Mara De Scalzi, che ha motivato la scelta con l’attenzione particolare al testo, risultato il più significativo tra quelli presentati.

Sindoni: “Area Sanremo si arricchisce, approda a NY Canta”. Presente anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha annunciato una novità rilevante: “Da domani partiranno due ragazzi direttamente per il Festival: per noi è un passaggio epocale. Dei quattro artisti delle Nuove Proposte, uno sarà ospite a NY Canta. Tra gli otto esclusi, uno andrà a spese Rai sempre a NY Canta. Area Sanremo si arricchisce ulteriormente”.

Il sindaco Alessandro Mager: “Una manifestazione in cui crediamo molto”. “Area Sanremo ha acquisito ulteriore prestigio grazie agli accordi con la Rai, che garantiscono a due vincitori l’accesso diretto al Festival nella categoria Nuove Proposte. Credo che per tutti sia stata una grande esperienza, a prescindere dal risultato finale”, ha commentato il sindaco Alessandro Mager.

Biolè: “Un’edizione che ha messo i giovani al centro”. Visibilmente emozionato il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, Filippo Biolè, che ha sottolineato il valore culturale del progetto: “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa rassegna. Questo riconoscimento va condiviso anche con le istituzioni che ci hanno dato fiducia. In un’edizione che ha messo i giovani al centro, voglio ricordare un grande professionista e amico come il maestro Peppe Vessicchio, protagonista delle edizioni passate”.

I dieci vincitori di Area Sanremo 2025. I vincitori dell’edizione 2025 sono Selmi, Tomasi, Albe, Enula, Soniko, Blind & El Ma, Andrea Heros, Matsby, Matteo Alieno, Solø e Mazzariello. Undici nomi che rappresentano stili, generi e percorsi differenti, a conferma della varietà musicale che Area Sanremo continua a valorizzare. Tutti possono ora dirsi ufficialmente vincitori, ma solo due riusciranno a compiere l’ultimo salto verso il palco dell’Ariston.

Un’edizione da record: oltre 500 iscritti. Quella appena conclusa è stata un’edizione dai numeri storici: oltre 500 iscritti, il dato più alto di sempre. Quattro giorni di audizioni serrate, più di 505 candidati ascoltati uno dopo l’altro, una selezione lunga e competitiva che ha riportato Sanremo al centro della scena musicale nazionale già settimane prima del Festival.

I 22 finalisti. Tra i finalisti figurano Ascanio, Enula, Solø, Andrea Heros, Alessandro, Ayle & Didi, Bush, Gobbi, Kris Yodo, Albe, Matsby, Mazzariello, Pablo Murphy, Nausica, Matteo Alieno, Rizzo, Soniko, Blind & El Ma, Selmi, Filippo Spanio, Tomasi, Tribo ed Equarantacinque, artisti provenienti da percorsi e realtà discografiche differenti.

Domani la decisione della Rai. La scelta finale spetta ora alla Commissione Rai, che valuterà i dieci vincitori secondo criteri artistici ed editoriali. I due selezionati entreranno ufficialmente nella rosa delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, affiancando gli artisti scelti tramite Sanremo Giovani.

Il verdetto definitivo arriverà nel corso di “Sarà Sanremo”, quando saranno svelati anche i Big in gara e i titoli delle canzoni.

(Foto di Erika Bonazinga e Carlo Alessi)