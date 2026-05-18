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Eventi | 18 maggio 2026, 14:55

Ventimiglia inaugura "Forma aspetto essenza" di Line Danielsen e Claudio Marciano (Foto)

Presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Tiziana Faedda

Ventimiglia inaugura &quot;Forma aspetto essenza&quot; di Line Danielsen e Claudio Marciano (Foto)

Forma, aspetto ed essenza al centro dell'evento inaugurato ieri pomeriggio nella sala polivalente di San Francesco, in via Garibaldi 33, a Ventimiglia.

Line Danielsen e Claudio Marciano, due artisti d'estrazione differente tra lo scrivere e il dipingere, equiparati dalla capacità di cogliere l'essenza, si sono offerti al pubblico con intenzione di lasciare intendere significati nascosti quali simboli come ponti tra inconscio e realtà.

Suggestioni musicali a cura del soprano Claudia Sasso e di Antonio Puntillo al pianoforte hanno animato l'inaugurazione della mostra che si potrà ammirare fino al 3 giugno. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Tiziana Faedda.

 

Elisa Colli

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