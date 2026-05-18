Bordighera, variazione di programma alla conferenza del 21 maggio: Gisella Merello sostituisce Andrea Cartotto alla Biblioteca Civica Internazionale

Per motivi indipendenti dalla propria volontà, il Prof. Andrea Cartotto non potrà tenere la conferenza prevista per giovedì 21 maggio presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera.

L’evento, organizzato dalla Fondazione L’Uomo e il Pellicano, resta confermato alle ore 16:30 e vedrà la partecipazione della Dott.ssa Gisella Merello, che presenterà un intervento dal titolo “La Regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera”.

Nel corso dell’incontro, la relatrice approfondirà il legame storico tra la prima Regina d’Italia e l’istituto culturale bordigotto.

L’ingresso all’incontro rimane libero e invariato nelle modalità di partecipazione.

La Dott.ssa Gisella Merello è storica locale, saggista e studiosa della storia del ponente ligure. Specializzata nelle ricerche d’archivio legate al periodo della Belle Époque, ha curato numerose pubblicazioni, mostre e convegni dedicati alla presenza britannica a Bordighera e alle figure storiche che hanno contribuito alla valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla Regina Margherita di Savoia.

Grazie al suo costante impegno nella tutela e promozione del patrimonio culturale, collabora attivamente con istituzioni ed enti storici internazionali.