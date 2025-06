Un Weekend ricco di eventi tra la costa e l’entroterra: musica, sport, storia e sapori

Il Ponente ligure si prepara a un fine settimana vivace, offrendo un mix eterogeneo di appuntamenti tra la costa e l'entroterra. Tra incontri dedicati al benessere, spettacoli teatrali, concerti e iniziative all'aria aperta, non mancheranno le occasioni per godere delle bellezze e delle attività del territorio.

Sanremo si conferma capitale dello sport con il 22° Festival Nazionale Beach Volley Città di Sanremo, tappa di serie Beach 1 maschile, che animerà i Bagni Italia, Lido e Morgana sia sabato 14 giugno che domenica 15 giugno, a partire dalle 9.00. Per gli amanti del teatro, sabato 14 giugno alle 17.00 e 21.00 al Teatro Centrale, la compagnia 'Comedy Academy' presenterà lo spettacolo 'Jet Lag', con incasso devoluto alla LILT.

Riccardo, affascinante giornalista romano, ha escogitato un ingegnoso sistema per rimanere fidanzato con tre hostess di diverse compagnie aeree. Per destreggiarsi tra gli arrivi e le partenze delle fidanzate, possiede una vera e propria tabella di marcia che gli permette di accompagnare la sofisticata parigina Isabelle in partenza all'aeroporto esattamente quando arriva la giunonica tedesca Inga, mentre Ines, la spagnola, si trova in un'altra parte del mondo. Ma il sistema comincia a vacillare con l'arrivo di Leonardo un vecchio amico di Riccardo, che si trova suo malgrado a dover coprire l'amico donnaiolo, per poi approfittare della situazioni con conseguenze davvero esilaranti...



La musica rinascimentale risuonerà sabato alle 18.00 nella Chiesa Evangelica Luterana con 'Armonie del Rinascimento', un concerto a ingresso libero dell'Ensemble Fuori Tempo.

A Imperia, la Festa di Sant'Antonio animerà la Passeggiata Anselmi per tutto il weekend a partire dalle 10.00, con un mercatino di prodotti di qualità, giochi storici, gonfiabili e le esibizioni di falconieri e cavalli. Sabato alle 16.30 in Calata Anselmi si festeggerà la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo degli Sportivi, con numerose Società Sportive coinvolte. Il programma prevede anche lo svolgimento di un Seminario della Scuola Regionale dello Sport dalle 15.00 alle 17.00 nell’Auditorium del Museo del Mare, sempre in Calata Anselmi. L’argomento trattato dalla Mental Coach Raffaella Rognoni catturerà sicuramente l’attenzione di genitori e tecnici: ‘Atleti e bambini al centro – tecnici e genitori uniti per il loro sviluppo’ (accesso libero fino a esaurimento posti).

La serata di sabato sarà all'insegna della musica: alle 21.00 a Villa Faravelli il Concerto Internazionale 'Welcome Summer' vedrà protagonista il giovane cantante di New York Braulio Gonzalez, affiancato da Giorgia Oliva (biglietti a 12 euro). Alle 22.00, Calata Anselmi vibrerà con lo spettacolo della tribute band di Max Pezzali e gli 883, i 'Nord-Sud-Ovest Band'.

Bordighera offre un'esperienza immersiva nell'arte con 'Inside Monet VR Experience', una mostra 'en plein air' dedicata a Claude Monet che permette di immergersi in sei celebri capolavori dell'impressionista indossando visori VR. L'evento si terrà ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio (agosto e settembre in aggiornamento), con ritrovo allo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172.

Nell'entroterra, il comune di Pornassio sarà protagonista domenica 15 giugno alle 10.30 dell'evento 'FAI un giro in vigna', giunto alla 4ª edizione regionale. Il Gruppo FAI Giovani di Imperia organizza una visita all'Azienda Agricola Fontanacota con degustazione e intrattenimento musicale a cura del gruppo Mormore'. Il ritrovo è al Castello di Pornassio, con un contributo di 15 euro per gli iscritti FAI e 20 euro per i non iscritti FAI. La prenotazione è obbligatoria e si effettua al 339 255 9539.

Molini di Triora ospiterà il 'Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival' per tutto il weekend, con attività all'aria aperta come yoga, arrampicata, tour in e-bike e escursioni, accompagnate da musica (il programma a questo link). Sabato sera, dalle 19.30, non perdetevi ad Andagna 'E lizzette de San Zane', un percorso enogastronomico tra i carruggi del borgo con musica live e la premiazione del concorso ‘Belin che Band’.

A Pieve di Teco, il fine settimana sarà un vero e proprio 'Ritorno al Medioevo'. Sabato sera alle 20.00 al Chiostro degli Agostiniani, è in programma una cena medievale con spettacolo di duelli di spade, falconieri, giullari e giochi di fuoco. Domenica 15 giugno dalle 9.00, Corso Ponzoni ospiterà un mercatino e stand gastronomici, seguiti alle 11.30 da una sfilata in abiti dell'epoca con la partecipazione di gruppi storici e figuranti. La giornata culminerà alle 17.00 con 'Il mondo delle Ali', didattica e lo spettacolare volo dei rapaci.



Diano Marina propone, sabato 14 giugno alle 21.00 al Molo delle Tartarughe, un omaggio alle grandi voci femminili internazionali con Simona Molinari per la rassegna 'Incontri ravvicinati con i Cantautori', a ingresso gratuito.

Ma tra tutti l’appuntamento da non perdere è a San Lorenzo al mare, dove va in scena oggi e domani la seconda edizione di Expo Valle San Lorenzo, festosa iniziativa dedicata alle eccellenze del territorio, che coinvolge otto borghi tra costa ed entroterra. Oltre alla località che accoglie il cuore dell’evento, sono coinvolti i Comuni e le frazioni di Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare. Ricchissimo il programma della due-giorni, con proposte per tutti: a San Lorenzo al mare troveranno spazio gli stand dei Comuni e il mercatino dei prodotti tipici, mentre nelle località immediatamente alle spalle si terranno visite guidate, escursioni a piedi e su due ruote, mostre, incontri e approfondimenti culturali, laboratori e degustazioni. Prevista anche una curiosa gara di torte verdi: nel pomeriggio di domenica sarà in palio il titolo di migliore interprete di una delle specialità più tipiche della Valle San Lorenzo (il programma).



Ma non è finita qui: ecco altri eventi in programma quest’oggi



A Ventimiglia, la sera alle 19.30 in Piazza Colletta, il Sestiere Ciassa organizza la Cena in Giallo Rosso, un appuntamento conviviale per la comunità che si svolgerà con le stesse modalità della più celebre cena in bianco. La serata accompagnati dalla musica di Dj Nandino alla consolle.

Bordighera ospiterà alle 19.30 nel Giardino di Irene Brin a Sasso lo spettacolo ‘Ezra Pound in Quadro di Giotto - Estasi e tramonto della poesia’. Valeriano Galli e Loredana Iannizzi porteranno in scena i ‘Cantos’ di Ezra Pound, promettendo un'esperienza poetica profonda.

Taggia vedrà svolgersi la Staffetta Blu per l’Autismo alla Maddalena. Dalle 9.00 alle 17.30, una passeggiata in gruppo da Albareto all'Eremo della Maddalena (10 euro, comprensivi di pranzo, maglietta e cappellino) promuoverà l'inclusione. Il ritrovo è al parcheggio prima della pista di Kart, vicino al Casello dell'Autostrada di Arma di Taggia (info e prenotazioni 347 3747441). La sera, alle 21.00, Piazza Tiziano Chierotti ad Arma si animerà con il concerto dei giovani musicisti per ‘Musica da Vedere’.

Camporosso si prepara a una serata di festa con ‘L’à C’è Birra’, la festa della birra artigianale organizzata dall’Aceb. Dalle 18.00 all'01.00, lo Spazio esterno del Centro G. Falcone offrirà buon cibo, musica live e Dj Set, con ingresso gratuito.

A Perinaldo, alle 16.30 nella Sala Consiliare, si terranno due importanti interventi: il Prof. Roberto Ragazzoni, Presidente Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, parlerà di ‘Meridiane e divisioni. Cassini nel mio piccolo grande mondo’, seguito dal Prof. Federico Tosi con ‘Cassini-Huygens un viaggio straordinario nel sistema di Saturno’. L'ingresso è libero.

Pieve di Teco proporrà alle 21.00 al Teatro Tommaso Salvini il Concerto del ‘Doppio Duo di Ponente’. Freddy Colt (mandolino), Davide Frassoni (chitarra), Corrado Trabuio (violino) e Fofo Bruccoleri (chitarra) regaleranno al pubblico una serata all'insegna della musica (info e prenotazioni 370 1025069).

Infine, a San Biagio della Cima, alle 17.30, il Centro Polivalente ‘Le Rose’ ospiterà la presentazione di ‘Diario del '900’ di Pier Giorgio Bellocchio, a cura di G. D'Amo (Il Saggiatore Editore). Il curatore dialogherà con Mauro Bico, e al termine seguirà un momento conviviale a ingresso gratuito.

E domenica il fine settimana continua

A Sanremo, dalle 11.00 alle 17.00, i Giardini di Villa Luca saranno la cornice di ‘Picnic in musica’, un'iniziativa dedicata a Libereso Guglielmi. Il programma include laboratori artistici, percorsi alla scoperta delle erbe spontanee e intrattenimenti musicali, per una giornata all'insegna della natura e della creatività.

Vallebona celebrerà i sapori locali con ‘Verità, bugie e fior d’arancio’. A partire dalle 15.00, si terrà uno show cooking su come preparare e servire le ‘Bugie’ (chiacchiere), il dolce tipico del paese aromatizzato con l'acqua di fior d'arancio amaro. Alle 18.00, nell'AreArte, spazio dedicato alla bellezza, seguiranno la proiezione del documentario ‘Territori e contadini nel ponente ligure’ e la presentazione del libro di Chiara Ferraris ‘La signora del neroli’.

Insomma, un weekend variegato e stimolante attende residenti e visitatori del Ponente Ligure, con appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.





