Sanremo, a Villa Nobel la mostra di Elio Lentini “Forme e variazioni nel Tempo”

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso Villa Nobel a Sanremo, è in programma l’inaugurazione della mostra personale del M° Elio Lentini ‘Forme e variazioni nel Tempo’ affiancata dalla presentazione del libro ‘L’Arte è pensiero che diventa forma - Un viaggio tra materia, emozione e memoria’. Evento a cura di Inner Wheel Club di Sanremo.

Un percorso immersivo che mette in dialogo forma, emozione e narrazione interiore. L’esposizione raccoglie sculture, litografie ed incisioni, offrendo al pubblico la possibilità di entrare nell’universo poetico e visivo dell’artista. “La ricerca del M° Lentini - commenta la Presidente Marina Remaggi - si distingue per la capacità di fondere linguaggi differenti in un dialogo continuo tra passato e presente, creando composizioni che evocano luoghi emotivi, memorie del passato che si trasformano nel presente attraverso l’infinito dell’arte. Le opere esposte invitano lo spettatore a una lettura sensoriale e intima, dove ogni dettaglio è parte di una identità creativa frutto dell’evoluzione artistica dell’autore”.

L'inaugurazione sarà arricchita da un incontro con l’artista, che oltre ad illustrare ai visitatori la genesi, le visioni e le tecniche utilizzate, presenterà il suo libro dal titolo ‘L’arte è pensiero che diventa forma’. Seguirà un aperitivo per un momento di convivialità e incontro. Ingresso libero su prenotazione (iiw.it.sanremo@gmail.com)

La mostra sarà visitabile nei giorni 11-12-16-17-18-19 dicembre dalle 9.30 alle 12.30.



