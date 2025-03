Medico di prossimità in Valle Argentina: Polverini DSS Asl1 “Disagio temporaneo, da maggio tornerà regolarmente"

“Nella giornata di ieri l’Asl 1 Imperiese ha deliberato un bando proprio per venire in aiuto dell’entroterra, in particolare per quanto concerne la carenza dei medici di base”. Sono le parole del Dottor Fabrizio Polverini, Direttore socio sanitario dell’azienda sanitaria ponentina, in risposta alle preoccupazioni di chi vive in Valle Argentina per il medico condotto. “A partire da maggio – prosegue Polverini - in Valle Argentina opererà il cosiddetto ‘medico di prossimità’, il quale a rotazione nei vari borghi, potrà ricevere i pazienti come un normale medico di famiglia. Per il mese di aprile, i pazienti della Valle Argentina, potranno appoggiarsi allo studio medico di Arma di Taggia del Dottor Cambiaso, in attesa del ripristino del servizio”.

Asl 1 Imperiese, in sinergia con i comuni della Valle Argentina, ha confermato di monitorare la situazione e pur lottando contro la carenza cronica di medici di Medicina Generale sul territorio come in tutta Italia, sta cercando soluzioni alternative. La carenza di medici è un fatto ormai assodato e, nella nostra provincia è diventato purtroppo cronico. Non certo per volontà dell’Asl 1 Imperiese che, invece, sta tentando in tutti i modi di assumere dottori, sia per i diversi reparti ospedalieri che nel tentativo di reperire i medici di base, quelli che una volta erano quelli ‘della Mutua’.

Da lunedì prossimo circa 300 pazienti non potranno quindi più far conto sul Dottor Enrico Boeri che, per un corso di specializzazione abbandonerà l’area. Il medico aveva preso il posto, un anno fa, del Dottor Liguorini ed ora, i residenti di Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora, si ritroveranno senza un punto di riferimento. Da evidenziare che Asl 1 Imperiese ha bandito un concorso nei mesi scorsi ma è andato deserto e ne è pronto già un secondo, anche se i problemi di reperimento dei medici è come detto cronico per la nostra provincia. Molti, infatti, sono quelli a gettone, sia nei reparti che per la Guardia Medica.