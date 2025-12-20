 / Sanremo Ospedaletti

Sanremo Ospedaletti | 20 dicembre 2025, 14:53

Sanremo, scala reale da sogno: vinto un super jackpot da 80.000 mila euro al tavolo dell’Hold’em poker del Casinò

Un giocatore del Nord Italia centra il super jackpot con una scala reale di cuori: atmosfera di festa nella Casa da Gioco, già protagonista a settembre di un’altra maxi‑vincita

Sanremo, scala reale da sogno: vinto un super jackpot da 80.000 mila euro al tavolo dell’Hold’em poker del Casinò

Vacanze di Natale da favola per un giocatore del Nord Italia. Una bella scala reale di cuori gli ha fatto vincere il super jackpot da € 80.000 al tavolo dell’Hold’em poker del Casinò di Sanremo.

 “Fatta!” ha detto quando ha capito che aveva centrato il risultato festeggiato con i calici di bollicine rituali. Il fortunato cliente ha ribadito che le sue vacanze a Sanremo saranno ancora più magiche. Un Tavolo dell’Hold’em Poker fortunato lo stesso che a settembre era 'saltato'. Un altro appassionato pokerista si era aggiudicato il montepremi di € 168.500 facendo apporre il drappo nero con giglio bianco, simbolo della grande tradizione della Casa da Gioco.

L’augurio è che sia il primo di una lunga serie di jackpot vinti in questo periodo di vacanze. sempre ricordando di giocare responsabilmente.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium