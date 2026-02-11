“Tra Palco e Città”, il Festival esce dall’Ariston: la presentazione domani a Santa Tecla sul porto vecchio

Sanremo si prepara a raccontare il suo Festival diffuso, quello che vive e pulsa oltre le mura dell’Ariston. Domani, giovedì 12 febbraio alle ore 12.00, Rai Pubblicità presenterà ufficialmente le iniziative di “Tra Palco e Città”, nell’ambito del 76° Festival della Canzone Italiana, con una conferenza stampa in una location del tutto inedita e fortemente evocativa. L’incontro si svolgerà al forte di Santa Tecla.

Quest'anno, a fianco del forte è stata installata una nuova struttura che sarà utilizzata da Rai Pubblicità: un glass poggiato su una base, trasparente e contemporaneo, pensato per valorizzare il contesto urbano e marittimo. Verrà svelato il progetto complessivo di “Tra Palco e Città”: un insieme di iniziative che portano il Festival fuori dal teatro, coinvolgendo luoghi, persone e attività della città. Durante la presentazione verranno illustrate tutte le azioni previste per animare Sanremo nei giorni della kermesse, rafforzando il legame tra spettacolo, territorio e pubblico, in un’ottica di integrazione tra brand, istituzioni e tessuto urbano.

All’incontro interverranno Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il Direttore del Forte Santa Tecla Alberto Parodi e Marco Tamiazzo, Direttore Brand Integration di Rai Pubblicità. A moderare sarà Mara Pardini, del Servizio Comunicazione e Stampa del Comune di Sanremo. Un appuntamento che unisce passato e futuro, mare e città, spettacolo e territorio, nel segno di un Festival sempre più aperto e condiviso.