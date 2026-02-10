"La Shoah, testimonianze di sopravvissuti genovesi" di Salvatore Vento sbarca a Bordighera

"La Shoah, testimonianze di sopravvissuti genovesi" del sociologo Salvatore Vento verrà presentato venerdì 13 febbraio alle 17 presso la sede dell’UCD in via Al Mercato 8 a Bordighera.

Si tratta di un video documentario della durata di 35 minuti, che raccoglie le testimonianze di quattro donne (Teresa Mattei, Dora Venezia, Liana Millu, Piera Sonnino) e due uomini (Piero Dello Strologo e Gilberto Salmoni, recentemente scomparso e al quale nel settembre del 2021 il Comune di Bordighera aveva conferito la cittadinanza onoraria).

"Dopo i racconti di quei terribili momenti, il filmato prosegue documentando le mobilitazioni dei cittadini, in particolare giovani, scesi in piazza con la precisa consapevolezza che non c’è futuro senza memoria" - fa sapere Salvatore Vento - "A tale riguardo viene riportato anche l’intervento, come sempre storicamente fondato, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciato in occasione della 'Giornata della memoria' del 2018".