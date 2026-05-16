Cervo rende omaggio a Rita e Paola Levi-Montalcini: ospite al festival “Cervo in Blu d’Inchiostro” la nipote Piera

Oggi Cervo celebra il Premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini e sua sorella gemella Paola, con ospite speciale la nipote Piera Levi- Montalcini in dialogo con Fra ccncesca Rotta Gentile
Oggi alle 16.30 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, il festival Cervo in Blu d’Inchiostro ospita Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. In dialogo con Francesca Rotta Gentile, l’incontro ripercorrerà la vita e l’eredità culturale di Rita e della sorella gemella Paola Levi-Montalcini Raffinata pittrice .Ad accompagnare il pomeriggio, gli intermezzi musicali al pianoforte di Giorgia Garassino della San Giorgio Musica.