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Eventi | 16 maggio 2026, 10:52

Cervo rende omaggio a Rita e Paola Levi-Montalcini: ospite al festival “Cervo in Blu d’Inchiostro” la nipote Piera

Oggi all’Oratorio di Santa Caterina l’incontro dedicato al Premio Nobel per la Medicina e alla sorella artista, con Francesca Rotta Gentile e gli intermezzi musicali di Giorgia Garassino

Oggi Cervo celebra il Premio Nobel per la medicina  Rita Levi-Montalcini e sua sorella gemella Paola, con ospite speciale la nipote Piera Levi- Montalcini  in dialogo con Fra ccncesca Rotta Gentile 

Oggi alle 16.30 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, il festival Cervo in Blu d’Inchiostro ospita Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. In dialogo con Francesca Rotta Gentile, l’incontro ripercorrerà la vita e l’eredità culturale di Rita e della sorella gemella Paola Levi-Montalcini Raffinata pittrice .Ad accompagnare il pomeriggio, gli intermezzi musicali al pianoforte di Giorgia Garassino della San Giorgio Musica.

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