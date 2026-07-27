Perinaldo Festival, il violoncello protagonista: all'Oratorio di San Benedetto il recital dei migliori allievi di Dario Destefano

Prosegue la XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, rassegna che da vent'anni coniuga concerti e alta formazione musicale, trasformando il borgo dell'entroterra in un punto di riferimento per giovani interpreti, docenti e appassionati. Il calendario del Festival propone un nuovo appuntamento dedicato alla musica da camera, confermando una formula che valorizza il dialogo tra attività didattica e performance dal vivo, offrendo al pubblico l'opportunità di seguire da vicino il percorso di crescita dei musicisti coinvolti.

Domani sera alle 21.30, l'Oratorio di San Benedetto ospiterà il Cello Recital, concerto affidato ai più promettenti allievi della masterclass del maestro Dario Destefano, autorevole violoncellista e docente della scuola italiana contemporanea. I giovani musicisti, selezionati nel corso delle giornate di studio del Festival, interpreteranno alcune delle pagine più rappresentative del repertorio per violoncello, dando vita a un'esibizione che rappresenta anche il momento conclusivo del percorso di perfezionamento svolto durante la manifestazione.

Ad accompagnare gli allievi al pianoforte sarà il maestro Roberto Galfione, pianista collaboratore del Teatro dell'Opera di Nizza e del Teatro dell'Opera di Roma, conosciuto per la sensibilità interpretativa e per la lunga esperienza maturata nel lavoro con i giovani talenti. La sua presenza contribuirà a valorizzare le esecuzioni, offrendo un importante supporto artistico ai protagonisti della serata.

Il concerto rappresenta anche una testimonianza concreta della vocazione formativa del Perinaldo Festival, che da sempre affianca alla proposta concertistica un'intensa attività didattica. Dario Destefano, infatti, porta avanti da anni un significativo impegno nella formazione di nuove generazioni di violoncellisti, molti dei quali oggi fanno parte di importanti orchestre e istituzioni musicali italiane e internazionali. Un percorso che conferma la volontà della manifestazione di investire sui giovani e di creare occasioni di crescita attraverso il confronto diretto con grandi maestri.

L'appuntamento è quindi pensato non solo per gli appassionati di musica classica, ma anche per chi desidera scoprire il talento delle nuove generazioni e assistere a un'esperienza artistica che nasce dall'incontro tra insegnamento e palcoscenico. L'ingresso è libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il concerto avrà inizio alle 21.30 presso l'Oratorio di San Benedetto.