Sanremo il Comune conferma i tradizionali fuochi del 14 agosto: tornano i "Fòghi dà Madòna", a Capodanno tornano i droni?

Anche quest'anno Sanremo non rinuncerà ai tradizionali "Fòghi dà Madòna", lo spettacolo pirotecnico che, nella serata del 14 agosto, accompagna da decenni i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Costa. Con una determina dirigenziale pubblicata nelle scorse ore, il Comune ha infatti approvato il quadro economico e avviato le procedure di affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dello show, stanziando 56mila euro complessivi, Iva inclusa. Una decisione che conferma la volontà dell'amministrazione di mantenere uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate sanremese, capace ogni anno di richiamare migliaia di residenti e turisti sul lungomare.

L'atto prende atto del programma artistico della Festa della Musica e degli Eventi Estivi 2026, approvato dalla Giunta comunale a maggio, nel quale era già inserito il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 agosto. La determina entra ora nel dettaglio delle spese necessarie per garantire la manifestazione, che non comprende soltanto i fuochi artificiali ma anche tutte le attività collegate alla sicurezza, alla logistica e all'assistenza sanitaria. Si tratta di un insieme di servizi che il Comune definisce "organico e inscindibile", indispensabile per assicurare il rispetto delle normative sui pubblici spettacoli e la tutela dell'incolumità del pubblico.

La voce principale del quadro economico riguarda naturalmente lo spettacolo pirotecnico, affidato alla Martarello Group Srl per un importo di 26.230 euro Iva compresa. A questa si aggiungono le spese per il piano di safety, il coordinamento della sicurezza, i servizi di vigilanza, il presidio sanitario, le operazioni di allestimento e la direzione dell'esecuzione del contratto, oltre a una quota destinata agli imprevisti. Complessivamente il valore dell'intervento raggiunge i 56mila euro, cifra già finanziata nell'ambito del programma annuale delle manifestazioni estive predisposto dall'amministrazione comunale.

La conferma dei "Fòghi dà Madòna" assume particolare rilievo anche alla luce del dibattito apertosi negli ultimi mesi sull'utilizzo di spettacoli alternativi ai tradizionali fuochi artificiali. Se per Ferragosto la scelta è ormai definita e punta ancora sulla formula storica, resta invece aperta la riflessione in vista del prossimo Capodanno. Per il 31 dicembre, infatti, l'amministrazione comunale starebbe ragionando sulla possibilità di confermare lo spettacolo di droni luminosi già sperimentato in occasione dell'ultimo veglione, una soluzione che aveva sostituito i fuochi artificiali tradizionali e suscitato interesse, ma anche opinioni contrastanti tra cittadini e operatori.

Per Ferragosto, invece, non sembrano esserci dubbi: la tradizione continuerà a essere protagonista. Il cielo di Sanremo tornerà così a illuminarsi con i fuochi artificiali che rappresentano uno dei momenti simbolo della festa della Madonna della Costa e dell'estate cittadina, confermando un appuntamento profondamente radicato nella storia e nell'identità della città dei fiori.