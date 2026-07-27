Lucinasco, il Coro Nova Tempora incanta la Chiesa di San Pantaleone: standing ovation per il concerto che chiude la stagione estiva

Si è conclusa con un grandissimo successo la stagione dei concerti prima della pausa estiva del Coro Nova Tempora, protagonista dell'ultimo appuntamento ospitato nella suggestiva Chiesa di San Pantaleone a Lucinasco. Una serata che ha richiamato numerosi appassionati e che ha saputo regalare al pubblico momenti di intensa emozione, grazie a un'esibizione apprezzata dall'inizio alla fine. L'atmosfera raccolta della chiesa ha fatto da cornice a un concerto che ha confermato ancora una volta la qualità artistica della formazione corale e la capacità di coinvolgere gli spettatori con un repertorio eseguito con precisione e grande sensibilità.

Il concerto si è sviluppato tra interpretazioni curate nei minimi dettagli e un costante dialogo emotivo con il pubblico, che ha seguito ogni brano con attenzione e partecipazione. L'entusiasmo dei presenti è cresciuto progressivamente nel corso della serata, fino a culminare in un lungo e caloroso applauso finale. Al termine dell'esibizione, infatti, la platea ha tributato al Coro Nova Tempora una meritatissima standing ovation, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai coristi e l'intensità di una performance che ha lasciato il segno.

L'appuntamento di Lucinasco rappresenta così il naturale epilogo della prima parte della stagione concertistica del coro, che si concede ora una pausa estiva dopo mesi di intensa attività. Un finale accolto con entusiasmo dagli spettatori, che hanno salutato gli artisti con applausi prolungati e manifestazioni di sincero apprezzamento. Un successo che conferma il forte legame tra il Coro Nova Tempora e il territorio, in attesa dei prossimi appuntamenti che segneranno la ripresa dell'attività dopo l'estate.