Bordighera, con "BordiQuadro" debutta la nuova corso Italia pedonale: un tavolo di 30 metri per disegnare la città

Prende forma il nuovo volto di corso Italia a Bordighera, che dopo la recente pedonalizzazione del tratto compreso tra corso Europa e via Vittorio Emanuele si prepara ad accogliere il primo evento pensato per far vivere il centro cittadino come luogo di incontro e socialità. Giovedì 30 luglio, dalle 9.30 alle 21.30, andrà infatti in scena "BordiQuadro – Una città da disegnare, insieme", iniziativa promossa dal Comune che trasformerà la nuova area pedonale in un grande laboratorio creativo a cielo aperto. Protagonisti saranno cittadini, famiglie, bambini e turisti, chiamati a contribuire con fantasia e creatività alla realizzazione di un'opera collettiva destinata a crescere nel corso dell'intera giornata.

Il cuore dell'iniziativa sarà un tavolo lungo 30 metri, sul quale verrà posizionato un rotolo di carta destinato a scorrere continuamente. Non sono previste regole artistiche né limiti di età: chiunque potrà fermarsi, prendere in mano matite e colori e lasciare il proprio segno, contribuendo a costruire una rappresentazione condivisa della città. Lo slogan scelto per accompagnare l'evento è semplice ma significativo: "La tua città. La tua fantasia. Il tuo disegno. Insieme, un'opera che non finisce mai", un invito a vivere gli spazi pubblici attraverso la partecipazione e la creatività.

L'appuntamento rappresenta però anche il primo tassello di un progetto più ampio con cui l'amministrazione comunale punta a trasformare il tratto pedonale di corso Italia in un punto di riferimento per residenti e visitatori. "Con la pedonalizzazione del tratto centrale di corso Italia abbiamo voluto restituire questo spazio alle persone – spiega l'assessore al Commercio Alessandro Albanese –. Non più soltanto una strada da attraversare, ma un luogo dove fermarsi, incontrarsi, vivere esperienze, partecipare e creare comunità. Il nostro obiettivo è fare di corso Italia il salotto della città, uno spazio aperto dove ogni settimana ci sia un motivo per uscire, incontrarsi e vivere Bordighera".

Sulla stessa linea anche il presidente del Consiglio comunale, Fulvio Debenedetti, che vede nell'iniziativa un simbolo della nuova identità dello spazio urbano. "BordiQuadro rappresenta perfettamente questo spirito – sottolinea –. Un tavolo lungo trenta metri, un foglio che scorre senza fine e centinaia di mani, grandi e piccole, che insieme disegnano Bordighera. È un'immagine semplice ma profondamente significativa: una città cresce quando ognuno può lasciare il proprio segno".

BordiQuadro aprirà inoltre un calendario di appuntamenti destinati ad animare l'estate bordigotta proprio lungo corso Italia. Dopo l'evento di giovedì sono infatti in programma la "Cena in Corso", "Chic & Kitsch", una sfilata di moda, serate musicali e iniziative dedicate allo shopping e all'intrattenimento. "Abbiamo scelto di investire sulla socialità, sulla cultura, sull'intrattenimento e sulla partecipazione perché crediamo che il centro di una città debba essere prima di tutto un luogo da vivere – aggiunge la consigliera comunale Sandra Silvestri –. Le iniziative in programma vogliono coinvolgere residenti, famiglie, bambini, commercianti e turisti, creando occasioni di incontro e contribuendo allo stesso tempo a valorizzare il commercio locale".

La giornata del 30 luglio rappresenterà quindi il debutto ufficiale della nuova veste di corso Italia, con dodici ore dedicate alla condivisione, alla creatività e alla partecipazione. Un percorso che, come sottolineano gli amministratori, parte proprio dal coinvolgimento diretto dei cittadini. "Con BordiQuadro iniziamo questo percorso nel modo più bello: affidando ai cittadini il primo grande disegno della nuova corso Italia. Un ringraziamento speciale all associazione bene comune per il suo supporto".