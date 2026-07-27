Sanremo, Beppe Convertini presenta il suo nuovo libro "Il Paese delle tradizioni" ai Martedì Letterari del Casinò in piazza San Siro

Un nuovo appuntamento d'eccezione arricchisce il calendario estivo dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Mercoledì 29 luglio, alle ore 21.00, lo spazio incontri di piazza San Siro ospiterà Beppe Convertini, che presenterà al pubblico il suo ultimo volume edito da Rai Libri, intitolato "Il Paese delle tradizioni". L'evento, a ingresso libero, si inserisce nel ciclo curato da Marzia Taruffi.

«A tutte le donne e gli uomini straordinari che ho incontrato viaggiando nel Paese più bello del mondo, la nostra Italia: con la loro passione, maestria e impegno quotidiano rendono il Made in Italy l’eccellenza assoluta»: è con questa toccante dedica che si apre l'opera del conduttore. In un contesto contemporaneo caratterizzato da ritmi frenetici e dal rischio costante di smarrire le proprie radici, il libro si propone come un diario di viaggio e un affresco vivente dell'Italia più autentica, quella custodita nei piccoli borghi attraverso riti antichi, feste popolari, artigianato e cucina.

Dalle grandi processioni con le macchine a spalla iscritte nel patrimonio dell'Umanità Unesco al Carnevale di Romeno in Val di Non, fino alla spettacolare ’ndocciata di Agnone in Molise, Convertini raccoglie testimonianze e storie di comunità che tramandano la propria identità di generazione in generazione. Il volume è impreziosito da fotografie originali e contributi diretti, tra cui quello di Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, oltre alle voci dei tanti volontari impegnati nella valorizzazione della memoria e del territorio.

Volto tra i più noti e amati della televisione italiana, Beppe Convertini vanta una lunga carriera da attore, conduttore e autore per la Rai, dove ha guidato programmi di successo come "Linea Verde", "La vita in diretta Estate", "Azzurro – Storie di mare" ed "Evoluzione terra". Attualmente al timone di "Uno Mattina in Famiglia" nel fine settimana di Rai 1 e tra i protagonisti di "Ballando con le stelle", l'autore ha già firmato per Rai Libri i volumi "Paesi miei" e "Il Paese azzurro".

I Martedì Letterari torneranno poi con un altro attesissimo protagonista della narrativa italiana: giovedì 20 agosto, a Pian di Nave alle 21.00, sarà la volta dello scrittore Andrea Vitali con i suoi ultimi libri editi da Garzanti, "I rimedi del dottor Aiace Debouchè" e "Il piede nella fossa".