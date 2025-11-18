Area Sanremo 2025: nonostante i ritardi, buon numero di partecipanti e grande attesa per la finale con Carlo Conti

Nonostante i ritardi, dettati dalla manifestazione di interesse e dagli accordi ‘allungati’ nel tempo tra Comune e Rai, anche quest’anno ‘Area Sanremo’ potrà contare su un buon numero di partecipanti. Al momento bocche cucite sugli iscritti all’accademia-concorso matuziana che si svolgerà tra fine novembre e inizio dicembre ma, nonostante le preoccupazioni legate alle lungaggini non dipendenti dalla volontà della Sinfonica e di palazzo Bellevue, la kermesse che precederà ‘Sanremo Giovani’ avrà un buon livello di partecipazione.

La conferma arriva proprio dall’amministrazione comunale che, con gli assessori al turismo e alla cultura, Alessandro Sindoni ed Enza Dedali, seguono da vicino l’andamento della manifestazione, che sarà come sempre organizzata dall’orchestra sinfonica. Quella di quest’anno sarà forzatamente una edizione transitoria dell’appuntamento ma, come confermato dall’assessore Sindoni, sarà comunque di valore vista la presenza in sede giudicante alla finale, del direttore artistico del Festival, Carlo Conti.

Senza dimenticare che, da quest’anno e per i prossimi cinque, i due vincitori di ‘Area Sanremo’ approderanno direttamente all’Ariston senza passare dalla selezione del 14 dicembre del Casinò. Un appeal in più per l’accademia sanremese che, per il 2026, vuole finalmente diventare ‘grande’, con una promozione per le iscrizioni che partirà subito dopo la fine del Festival di febbraio.

Quest’anno, comunque, avrà un buon numero di partecipanti e la data della finale deve ancora essere decisa. Dovrebbe essere proposta l’11 o 12 dicembre, con la presenza di Carlo Conti che ovviamente farà il padrone di casa anche a ‘Sanremo Giovani’, condotto quest’anno da Gianluca Gazzoli ma che vedrà, come sempre, anche la partecipazione di tutti i ‘Big’ che saranno di scena a febbraio all’Ariston.

Intanto, sempre per i prossimi anni, è stato confermato che nella commissione giudicante dei partecipanti ad ‘Area Sanremo’, sarà presente anche un esponente locale. Sarà scelto dall’amministrazione e dovrà ovviamente essere un esperto di musica, per affiancare altri colleghi che arriveranno da fuori e che avranno il compito di portare 10 vincitori a dicembre per le scelte della Rai.

(Nella gallery la premiazione dell'anno scorso)