Rinviata per maltempo la giornata dimostrativa di “Baseball per Ciechi – Inclusione in Campo” a Sanremo

Il maltempo previsto su Sanremo ha costretto gli organizzatori a rinviare la seconda giornata del progetto “Baseball per Ciechi – Inclusione in Campo”, inizialmente in programma per domani al campo da baseball di Pian di Poma. Una decisione presa per garantire la sicurezza di atleti, tecnici e pubblico, ma che non intacca il valore e le prospettive di un’iniziativa che ha già lasciato un segno importante sul territorio.

Il progetto, promosso da Sanremese Softball ASCI, UICI – sezione territoriale di Imperia e Sanremo Baseball Club, con la collaborazione di AIBXC – Associazione Italiana Baseball per Ciechi e Ipovedenti e il supporto della FIBS – Federazione Italiana Baseball Softball, nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport e creare le basi per lo sviluppo del baseball per ciechi nel Ponente ligure.

La prima giornata, svoltasi lo scorso 17 gennaio, aveva registrato un’ottima partecipazione di persone non vedenti e ipovedenti, offrendo loro la possibilità di sperimentare direttamente la disciplina grazie all’utilizzo di materiali specifici come la pallina sonora e le basi orientative. Un’esperienza concreta di gioco che ha unito tecnica, autonomia e socialità, coinvolgendo anche volontari, tecnici e operatori sportivi del territorio.

La seconda giornata, ora rinviata a data da destinarsi, avrebbe avuto un forte valore divulgativo e dimostrativo, con una partita ufficiale di baseball per ciechi disputata da squadre della LIBCI – Lega Italiana Baseball per Ciechi, accompagnata da una telecronaca dedicata e da momenti di confronto con atleti e istruttori. Un’occasione pensata per avvicinare la cittadinanza a una disciplina ancora poco conosciuta, ma di grande impatto umano e sociale.