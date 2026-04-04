Sanremo: venerdì prossimo il professor Roberto Boffi ai Martedì Letterari del casinò municipale

Venerdì 10 aprile alle 18.30, al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Il prof. Roberto Boffi presenta il saggio “i tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento (Sonzogno). L’incontro culturale, inserito nei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, è stato promosso dall’Associazione Donne Medico, di cui fa parte la pneumologa Antonella Serafini, con la dott.ssa Ana Popovic presidente della sezione provinciale. Ha ricevuto il patrocinio di Consulta della Pneumologia, dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Donne Medico e dell’Associazione “Cuore in movimento” e si svolge in collaborazione con il Liceo Colombo di Sanremo. Partecipano la Dr. Ana Popovic, presidente sezione provinciale AIDM Sanremo -Imperia, il Dr. Claudio de Michelis, direttore SC Pneumologia -Imperia, il presidente OM Imperia, Dr Ettore Perreca. Letture scelte con l’attore Franco la Sacra direttore artistico della Compagnia “ Il Teatro dell’Albero”.

Roberto Boffi è responsabile della Pneumologia all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. È medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio e si occupa di pneumologia, oncologia, cure palliative, tabaccologia, inquinamento ambientale e prevenzione delle malattie respiratorie. È professore a contratto all’Università degli Studi di Milano e tiene docenze annuali presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Coautore di oltre 100 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, è responsabile dell’attività dell’Istituto nazionale dei tumori in campo di educazione ambientale e prevenzione respiratoria nelle scuole e nelle aziende, di lotta al tabagismo e al fumo passivo. È presidente della Società italiana di tabaccologia (sitab), membro del comitato scientifico per la lotta al fumo della Fondazione Umberto Veronesi (fuv) e membro del consiglio scientifico di Italian Climate Network.

Martedì 14 aprile ore 16.30 Valerio Aiolli presenta: Portofino blues (Voland edizioni) Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra.