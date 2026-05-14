Sanremo celebra “Le conchiglie”: grande successo per la prima presentazione del libro di Anna Blangetti

Nel pomeriggio di oggi, presso la sala incontri di Piazza Cassini 10, si è tenuta la prima presentazione assoluta del libro “Le conchiglie” della professoressa Anna Blangetti, socia del Lions Club Sanremo Host. Un appuntamento culturale che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e che ha saputo conquistare i presenti grazie al fascino di un’opera profondamente legata all’identità cittadina.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’intervento del Lions Club Sanremo Host e alla collaborazione del Comune di Sanremo, che – attraverso l’Assessorato alla Cultura – ha concesso l’utilizzo dello spazio, aprendo le porte a un evento che ha saputo unire cultura, tradizione e senso di comunità.

Durante l’incontro, la professoressa Blangetti ha accompagnato il pubblico in un viaggio nell’universo artistico delle conchiglie, soffermandosi in particolare su una realtà culturale unica della città: le elaborate decorazioni di conchiglie presenti sulle porte delle abitazioni sanremesi. Un patrimonio spesso poco conosciuto ma ricco di significati, capace di raccontare creatività, memoria e tradizione locale.

Attraverso l’utilizzo di diapositive e approfondimenti storici, l’autrice ha illustrato il valore di questa espressione artistica, rendendola viva e accessibile ai presenti. “Le conchiglie” si propone così non soltanto come un libro, ma come uno strumento di valorizzazione della cultura sanremese e delle sue peculiarità più autentiche.

Il Lions Club Sanremo Host ha voluto ringraziare calorosamente la professoressa Anna Blangetti per il suo contributo culturale e umano, sottolineando inoltre l’ottima organizzazione dell’evento curata dal presidente Giorgio Cravaschino, dal Direttivo e da alcuni soci del club.

Un pomeriggio che ha rappresentato pienamente il motto lions “We Serve”, promuovendo conoscenza, aggregazione e partecipazione, e rafforzando il legame tra associazioni, istituzioni, cittadini e patrimonio storico-artistico della città di Sanremo.