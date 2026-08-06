Rock, energia e tanta partecipazione al Pian di Nave: il Sanremo Rock 'N' Roll Live Party conquista gli appassionati (Foto)

Pian di Nave si è trasformato ieri sera in un grande palcoscenico dedicato al rock, richiamando un buon numero di appassionati per il Sanremo Rock 'N' Roll Live Party, l'appuntamento organizzato da Dimensione Musica Sanremo, con il sostegno dell'Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo. Oltre tre ore di musica dal vivo hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra produzioni originali e grandi classici, in un'atmosfera coinvolgente che ha saputo unire generazioni diverse sotto il segno delle sonorità rock. Fin dalle prime esibizioni il pubblico ha risposto con entusiasmo, seguendo con attenzione i concerti e premiando gli artisti con lunghi applausi al termine di ogni performance.

Ad aprire la serata sono stati gli Skeletoon, protagonisti di un'esibizione particolarmente sentita anche dal punto di vista emotivo. Per la formazione sanremese, infatti, si è trattato della prima occasione per esibirsi nella propria città davanti al pubblico di casa, un appuntamento atteso da tempo che non ha tradito le aspettative. La band ha proposto il proprio consolidato repertorio power metal, mettendo in mostra tecnica, energia e un sound capace di conquistare anche chi si avvicinava per la prima volta alla loro musica. La risposta degli spettatori è stata calorosa e ha accompagnato ogni brano, confermando l'affetto del pubblico locale nei confronti di un gruppo che negli anni ha saputo farsi conoscere anche oltre i confini nazionali.

Sul palco sono poi saliti i Trip On Project, il progetto strumentale guidato da Zac Vanders insieme a Oscar Zuppardo e Alessandro Negri. Il trio ha alternato passaggi più evocativi a momenti di maggiore intensità, costruendo uno spettacolo ricco di sfumature e caratterizzato da una notevole qualità musicale. Il pubblico ha seguito con interesse una proposta diversa rispetto ai canoni del rock tradizionale, apprezzando le atmosfere create dai musicisti e le sonorità che hanno spaziato dall'hard rock a momenti più ricercati. Un'esibizione che ha confermato il valore di un progetto ormai conosciuto anche fuori dai confini locali grazie alle proprie produzioni.

Il momento più atteso della serata è arrivato intorno alle 22.00, quando sul palco hanno fatto il loro ingresso i Riff Raff, storica tribute band milanese dedicata agli AC/DC. Fin dalle prime note il pubblico si è avvicinato sotto il palco, accompagnando con entusiasmo i grandi classici della band australiana. Lo spettacolo, durato circa un'ora e mezza, ha riproposto fedelmente l'energia che ha reso celebri gli AC/DC, tra riff potenti, assoli e un repertorio che ha fatto cantare gli spettatori fino alla conclusione del concerto, poco dopo le 23.30. Un finale coinvolgente che ha chiuso nel migliore dei modi una serata dedicata alla musica dal vivo.

L'iniziativa ha confermato il buon riscontro del pubblico per gli appuntamenti musicali inseriti nel calendario estivo cittadino, valorizzando al tempo stesso le realtà artistiche del territorio accanto a nomi già affermati nel panorama rock nazionale. Il Sanremo Rock 'N' Roll Live Party ha così centrato il proprio obiettivo, offrendo una serata di qualità, capace di richiamare un buon numero di appassionati sul lungomare e di trasformare il Pian di Nave in un punto di riferimento per gli amanti della musica rock. Un appuntamento che ha saputo coniugare spettacolo, partecipazione e promozione dei talenti locali, confermando ancora una volta il valore degli eventi estivi organizzati nella Città dei Fiori.

(Foto di Cristian Flammia)