Sanremo 2027, ora è ufficiale: cambia la corsa dei Giovani, finale a sei il 18 dicembre al Casinò e il vincitore tra i Big

Sanremo Giovani cambia volto in vista del Festival 2027. La Rai ha ufficializzato la nuova formula del percorso dedicato ai talenti emergenti della musica italiana, che porterà a una finale a sei il prossimo 18 dicembre, in diretta in prima serata su Rai1 dal Casinò di Sanremo. La principale novità riguarda il premio finale: il vincitore non sarà più inserito in una categoria separata, ma conquisterà direttamente un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027.

Il nuovo meccanismo è stato definito dal direttore artistico Stefano De Martino, insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, con l'obiettivo di rendere ancora più competitivo il percorso di selezione. "Sanremo Giovani si conferma laboratorio privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei talenti emergenti, ma con una novità destinata a rendere il percorso ancora più competitivo e prestigioso", spiega la Rai nella nota ufficiale di presentazione del regolamento. La prima fase prevede l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti, che accederanno alle audizioni dal vivo. Da questa prima scrematura emergeranno 15 giovani provenienti da Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno altri 15 artisti selezionati attraverso Area Sanremo, per un totale di 30 concorrenti.

Il percorso entrerà poi nella fase decisiva con nuove selezioni dal vivo che si svolgeranno a Sanremo in due fine settimana, alla presenza di Stefano De Martino. Al termine delle audizioni verranno scelti i sei finalisti: tre arriveranno dal percorso di Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo, creando una sfida equilibrata tra i due canali dedicati alla scoperta delle nuove voci. Prima della finalissima, i sei artisti avranno inoltre la possibilità di presentarsi al grande pubblico televisivo. La Rai ha infatti previsto una speciale attività promozionale attraverso la partecipazione a un importante appuntamento in prima serata su Rai1, dove ciascun finalista potrà esibirsi e far conoscere la propria musica agli spettatori della rete ammiraglia.

La sfida conclusiva si terrà quindi venerdì 18 dicembre, sempre in diretta dal Casinò di Sanremo. I sei finalisti si confronteranno davanti alla Commissione Musicale, che decreterà un unico vincitore. Sarà lui a ottenere il pass per il Festival di febbraio, entrando ufficialmente nella categoria dei Campioni di Sanremo 2027 accanto ai grandi nomi della musica italiana. "Con questa nuova formula, Sanremo Giovani rafforza ulteriormente il proprio ruolo di ponte tra i talenti emergenti e il grande palcoscenico del Festival, offrendo ai giovani artisti un percorso ancora più strutturato, visibile e meritocratico", sottolinea ancora la Rai nel comunicato. Un cambiamento che conferma il ruolo centrale della città dei fiori anche nella fase di lancio delle nuove carriere musicali.

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, mentre la piattaforma per le iscrizioni sarà attiva da lunedì 17 agosto. La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 entra così nel vivo, con una nuova sfida dedicata alle future protagoniste e ai futuri protagonisti della musica italiana.