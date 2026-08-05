Dolceacqua, il Ghost Tour torna con il percorso narrativo notturno a lume di lanterna lungo i carrugi della Téra

Dopo la tappa a Triora, giovedì 6 agosto le esperienze storiche e folkloriche di Autunnonero tornano a Dolceacqua con una nuova data del Ghost Tour.

L'evento, con partenza alle ore 22.00 dal Ponte Vecchio, condurrà i partecipanti attraverso i vicoli del borgo antico fino al Castello dei Doria, aperto eccezionalmente in orario serale per le tappe conclusive della visita.

La versione del Ghost Tour completamente riscritta per il 2026 unisce vicende storiche documentate e tradizioni popolari. La narrazione affronta i miti di fondazione del paese, le storiche rivalità tra le famiglie Doria e Grimaldi, le epidemie, i processi per stregoneria e le teorie alchemiche e mediche in voga alla corte dei Doria tra il Seicento e il Settecento.

Tra i temi approfonditi figurano i rimedi curativi dell'epoca, tra cui la controversa "Polvere Simpatetica". Questo trattamento prevedeva di curare una lesione agendo sul panno imbevuto del sangue del ferito anziché direttamente sulla ferita, alimentando accesi dibattiti scientifici, filosofici e accuse di magia.

Lo spettacolo itinerante, ideato e diretto da Andrea Scibilia, vedrà come Storyteller per l'appuntamento del 6 agosto Kevin Ginulla e Brigida Melga. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del Centro Culturale e Ricreativo locale.