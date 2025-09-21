Allerta arancione per temporali in Liguria: massima attenzione da mezzanotte di lunedì 22 settembre

Un passaggio perturbato potenzialmente insidioso è atteso sulla Liguria a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì 22 settembre. Lo comunica ARPAL, che ha emanato un’allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado previsto per questo tipo di fenomeni. L’allerta sarà attiva fino alle 13 sul Ponente e fino alle 15 sul Centro-Levante, preceduta e seguita da alcune ore di allerta gialla.

Secondo i modelli previsionali, sono presenti tutti gli elementi favorevoli allo sviluppo di temporali forti e organizzati, con possibili effetti al suolo significativi. ARPAL invita alla massima attenzione, sottolineando che l’intensità e la localizzazione dei fenomeni dipenderanno da una combinazione di fattori atmosferici.

Tre gli elementi principali che concorrono a rendere il quadro meteorologico critico: elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera; vento di scirocco, la cui intensità potrà determinare la formazione di strutture stazionarie o il loro spostamento verso il Piemonte; evoluzione del sistema perturbato sulla Francia, che potrebbe consumare parte dell’energia disponibile oppure fungere da innesco per temporali sul Ponente ligure

ARPAL individua due fasi distinte dell’evento: la fase notturna, in cui eventuali celle temporalesche potrebbero stazionare per ore sullo stesso punto, aumentando il rischio di accumuli pluviometrici; la fase pre-frontale, prevista nella tarda mattinata, quando entrerà in gioco anche il libeccio, con possibilità di intensità orarie superiori ai 50 mm

La Protezione Civile regionale è in stato di attenzione e invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali, evitare spostamenti non necessari durante le ore di allerta e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree soggette a rischio idrogeologico. ARPAL continuerà a monitorare l’evoluzione della perturbazione e fornirà aggiornamenti in tempo reale attraverso i propri canali.